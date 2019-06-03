Футбол
Месси против Гризманна и призывает «Барселону» вернуть НеймараЕвро-футбол.ру 09:41
Аргентинец сообщил руководству "Барселоны", что он против трансфера Гризманна. Месси призвал клуб работать в направлении возвращения Неймара из "ПСЖ". Напомним, в мае Гризманн объявил об уходе из "Атлетико" в поисках нового вызова.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
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Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ
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Apple может представить свои смарт-очки на WWDC 2019
Согласно информации, опубликованной инсайдером, Apple готовится презентовать «умные» очки собственного производства уже 3 июня на полях ежегодной конференции разработчиков WWDC 2019.
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На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
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Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей
Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:12
Политика
Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе
Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
Обновлено в 14:19
Экономика
Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет
В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
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Происшествия
При крушении вертолёта в США погибли три человека
В результате крушения вертолёта в американском штате Арканзас погибли три человека, один пострадал.
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Toyota назвала российские цены на новую Supra
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на возрожденное спорт-купе Toyota Supra.
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Политика
Володин навестил в больнице раненого сотрудника ООН
Завершая свой однодневный визит в Белград, Вячеслав Володин заехал в больницу к сотруднику миссии ООН Михаилу Краснощекову.
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Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Политика
В МИД России оценили претензии Украины в суде ООН
Представители МИД России оценили претензии Украины на запланированных на ближайшее время слушаниях в Международном суде ООН.
Обновлено вчера в 09:29
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
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Легенда "Баварии" Франц Беккенбауэр признался, что хотел бы увидеть у руля мюнхенского клуба главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
Обновлено в 08:08
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Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
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Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии
Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
Обновлено в 13:28
Футбол
Экс-тренер «Рубина» может заменить Сарри в «Челси»
Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия претендует на место наставника "Челси", если Маурицио Сарри решит уйти в "Ювентус".
Обновлено в 14:51
Политика
Макрон призвал не откладывать выход Великобритании из Евросоюза
Выход Великобритании из состава Европейского союза должен состояться не позднее октября 2019 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон 3 июня, сообщает издание Bloomberg.
Обновлено в 15:04