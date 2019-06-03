Месси против Гризманна и призывает «Барселону» вернуть НеймараЕвро-футбол.ру 09:41

Аргентинец сообщил руководству "Барселоны", что он против трансфера Гризманна. Месси призвал клуб работать в направлении возвращения Неймара из "ПСЖ". Напомним, в мае Гризманн объявил об уходе из "Атлетико" в поисках нового вызова.

Месси против Гризманна и призывает «Барселону» вернуть Неймара

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