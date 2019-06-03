Футбол
Месси против Гризманна и призывает «Барселону» вернуть НеймараЕвро-футбол.ру 09:41
Аргентинец сообщил руководству "Барселоны", что он против трансфера Гризманна. Месси призвал клуб работать в направлении возвращения Неймара из "ПСЖ". Напомним, в мае Гризманн объявил об уходе из "Атлетико" в поисках нового вызова.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Происшествия
СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье
Дело об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье передано в центральный аппарат СКР.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь показала идеальную фигуру в купальнике
Юлия Снигирь редко появляется на публике, не любит давать интервью, а о ее личной жизни поклонники и вовсе узнают от «третьих лиц».
Обновлено в 12:00
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов.
Обновлено в 05:36
Наука
Первый российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года
Новая и совершенно уникальная по своим характеристикам и техническим особенностям, термоядерная установка токамак Т-15МД будет запущена в Российской Федерации в декабре 2020-го года, об этом информирует профильное издание «Вопросы атомной науки и техники».
Обновлено вчера в 16:55
Теннис
Тим вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Четвертый сеяный «Ролан Гаррос» Доминик Тим пробился в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 11:29
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Политика
Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 июня, прибыл в Великобританию с государственным визитом вместе со своей супругой Меланьей.
Обновлено в 08:02
Общество
Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации
Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова
Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
Обновлено в 11:53
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Энергетика
«Газпром» сообщил о готовности 57% «Северного потока 2»
На начало июня 2019 года газопровод "Северный поток 2" проложили по дну Балтийского моря по двум ниткам на 1391 км, сообщило управление информации "Газпрома".
Обновлено в 07:52
Происшествия
Схрон с оружием нашли в гараже в Симферополе
После обнаружения боеприпасы направили на экспертизу.
Обновлено в 10:51
Энергетика
«Транснефть» пообещала Польше возместить убытки из-за «грязной» нефти
Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen высоко оценила прошедшие в Москве переговоры по ситуации с нефтепроводом "Дружба".
Обновлено в 11:14
Авто
Toyota назвала рублевую стоимость новой Toyota Supra
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на возрожденное спорт-купе Toyota Supra.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек
При взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали 116 человек, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Политика
В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год
Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Кино
В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп
Зрители сериала "Чернобыль" обнаружили киноляп в последнем эпизоде нового проекта HBO.
Обновлено в 10:37
Здоровье
Кардиолог рассказал, реально ли увеличить продолжительность жизни до 81 года
Врач приводит пример: раньше на операции с применением искусственного кровообращения не брали пациентов старше 50 лет, а теперь на операционном столе оказываются 75-летние и даже восьмидесятилетние люди.
Обновлено в 09:44
Кино
Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Тодоровского «Одесса»
«В пакет релизов Disney/WDSSPR вошел фильм Валерия Тодоровского «Одесса», который выйдет в широкий прокат в российских кинотеатрах 5 сентября 2019 года», — сказано в сообщении.
Обновлено в 10:32
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44