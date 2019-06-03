Футбол
Месси против Гризманна и призывает «Барселону» вернуть НеймараЕвро-футбол.ру вчера в 09:41
Аргентинец сообщил руководству "Барселоны", что он против трансфера Гризманна. Месси призвал клуб работать в направлении возвращения Неймара из "ПСЖ". Напомним, в мае Гризманн объявил об уходе из "Атлетико" в поисках нового вызова.
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RMC Sport: Месси не хочет видеть Гризманна в «Барселоне» и предпочитает, чтобы клуб вернул Неймара
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Месси против трансфера Гризманна. Он хочет, чтобы в «Барселону» вернулся Неймар
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