Футбол

Месси против Гризманна и призывает «Барселону» вернуть НеймараЕвро-футбол.ру вчера в 09:41

Аргентинец сообщил руководству "Барселоны", что он против трансфера Гризманна. Месси призвал клуб работать в направлении возвращения Неймара из "ПСЖ". Напомним, в мае Гризманн объявил об уходе из "Атлетико" в поисках нового вызова.
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Месси выступает против перехода Гризманна в «Барселону» и советует клубу вернуть Неймара

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Месси выступает против трансфера Гризманна, и советует «Барселоне» вернуть Неймара

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