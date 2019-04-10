Футбол
Месси пропустит несколько дней из-за травмыГазета.Ru вчера в 21:15
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт". Капитан сине-гранатовых получил травму в первом тайме. 11 апреля он пройдет медицинское обследование.
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У Месси подозрение на трещину носовой перегородки, он пропустит несколько дней
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«Было много крови, удар оказался сильным». Бускетс — о столкновении Месси со Смоллингом
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
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В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
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ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
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Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
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На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
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На пике производства виниловых пластинок, вся индустрия звукозаписи и продажи музыки обеспечила около 140 тысяч тонн парниковых газов в эквиваленте CO2.
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