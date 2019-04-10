Футбол

Месси пропустит несколько дней из-за травмыГазета.Ru вчера в 21:15

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт". Капитан сине-гранатовых получил травму в первом тайме. 11 апреля он пройдет медицинское обследование.
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У Месси подозрение на трещину носовой перегородки, он пропустит несколько дней

Чемпионатвчера в 20:08

Месси пропустит несколько дней из-за повреждения носа

Бомбардир.ру00:14

«Было много крови, удар оказался сильным». Бускетс — о столкновении Месси со Смоллингом

Sport24.ruвчера в 20:23

СМИ: Месси не сыграет с «Уэской» из-за травмы в матче с «МЮ»

Спорт-Экспрессвчера в 22:06

СМИ: Месси пропустит матч с «Уэской» из-за повреждения

Матч ТВ01:46

У Месси, вероятно, трещина носовой перегородки. Он пропустит несколько дней

Sports.ruвчера в 18:56

Боевик на «Олд Траффорд». Как Смоллинг разбил нос Месси. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 16:43
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Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов.
Обновлено в 01:00
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя в Москве произошел пожар

Обновлено в 00:04
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

США не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»

В Вашингтоне констатировали, что не смогли убедить европейские бизнес-структуры отказаться от участия в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявил госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 18:34
Общество

Ждем грозу? Прогноз погоды на четверг

Правда, придется ли она на наш город пока не ясно, зато понятно точно, что четверг будет дождливым.
Обновлено вчера в 03:27
Баскетбол

«Оклахома», «Детройт» и «Орландо» одержали выездные победы

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» (49-33) на выезде взял верх над «Милуоки Бакс» (60-22) — 127:115.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Наказание за «пьяные» ДТП с жертвами ужесточат до 15 лет тюрьмы

За гибель одного человека срок увеличивается до 12 лет, за двух и более – до 15 лет.
Обновлено вчера в 05:34
Экономика

Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми

Каждый шестой зарегистрированный самозанятый раньше был индивидуальным предпринимателем (ИП).
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Названы секретные детали самолета, о которых не догадываются пассажиры

Обновлено в 01:10
Кино

Amazon снимет фильм о любви сына президента США и британского принца

Amazon Studios снимет фильм по мотивам американской писательницы Кейси Маккуистон «Красный, белый и королевский синий» о любви первого сына президента США и британского принца Гарри. об этом пишет портал Deadline.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Транспорт

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию

Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Панайотов признался, что Началова снится ему почти каждую ночь

Обновлено в 01:31
Футбол

Аякс — Ювентус 1:1

Амстердамский "Аякс" и туринский "Ювентус" объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

Сибиряк получил три года колонии за «минирование» вокзала

Железнодорожный суд Красноярска приговорил жителя Рыбинского района края к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании вокзала.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A

Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено 09 апреля в 19:55
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Наука

Музыка в Сети оказалась вредна для природы

На пике производства виниловых пластинок, вся индустрия звукозаписи и продажи музыки обеспечила около 140 тысяч тонн парниковых газов в эквиваленте CO2.
Обновлено 09 апреля в 09:06
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Завершены следственные действия в отношении банды, терроризировавшей Забайкалье 20 лет

Сотрудники СУ СК России по Забайкальскому краю завершили слественные действия в отношении бывших участников банды "Ключевсие", которая терроризировала регион на протяжении 20 лет.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В Омске ребёнок погиб на месте, упав со стиральной машины

Обновлено в 00:36
Происшествия

Пропавшую в Усть-Куте девочку разыскали

В Усть-Куте разыскали пропавшую восьмилетнюю девочку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Суд может изменить меру пресечения для Майкла Калви

Басманный суд 11 апреля рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения для Майкла Калви, основателя фонда Baring Vostok.
Обновлено вчера в 23:27
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

Межведомственная комиссия подписала акт о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.
Обновлено в 01:06
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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