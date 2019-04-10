Футбол
Месси пропустит несколько дней из-за травмыГазета.Ru вчера в 21:15
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт". Капитан сине-гранатовых получил травму в первом тайме. 11 апреля он пройдет медицинское обследование.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
Обновлено в 13:56
Энергетика
Суд отменил решение о списании долгов Чечни за газ
В январе нынешнего года районный суд постановил отменить 9 млрд руб. долгов населения за газ, посчитав их "безнадежными к взыскиванию".
Обновлено в 05:35
Политика
Мэй: Ассанжа арестовали по запросу США
Ассанж был арестован в соответствии с запросом об экстрадиции, который был направлен Соединёнными Штатами, — рассказала глава правительства.
Обновлено в 09:53
Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Можно привести в пример европейские страны, где скорость потока на загородных трассах заметно быстрее, уж точно выше 110 км/час.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией
Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
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Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Футбол
Алекс Сандро: «„Ювентус“ забил в гостях – это хороший результат»
Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро поделился мыслями после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (1:1).
Обновлено в 04:15
Игры
Официально: Yakuza Kiwami 2 выйдет на РС, причём уже через месяц
SEGA официально подтвердила, что Yakuza Kiwami 2 доберётся до РС, причём уже через месяц, 9 мая.
Обновлено в 10:22
Авто
Американцы соберут седан Acura TLX PMC вручную рядом с NSX
Модель Acura TLX PMC Edition, чья публичная премьера состоится на автошоу в Нью-Йорке, стала первой в новой ограниченной серии машин с шильдиком PMC.
Обновлено в 12:28
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Политика
Казахстан начал рассмотрение вывода Байконура из-под аренды России
В казахстанских госорганах начался процесс рассмотрения вывода аэродром Байконур из-под аренды России сообщил вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургожин.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом
Крыловский научный центр запатентовал корпус боевого корабля с высокими гидродинамическими характеристиками.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Экономика
Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon
Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
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Происшествия
Избитый Кокориным и Мамаевым водитель рассказал о драке
Обновлено в 10:02
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Происшествия
При обрушении козырька в Московском планетарии пострадала женщина
Козырек обрушился в здании Московского планетария, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 13:16
Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Украинские военные расстреляли журналиста в Донбассе
Обновлено в 12:53
Происшествия
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Общество
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Обновлено вчера в 23:00