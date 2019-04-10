Футбол

Месси пропустит несколько дней из-за травмыГазета.Ru вчера в 21:15

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт". Капитан сине-гранатовых получил травму в первом тайме. 11 апреля он пройдет медицинское обследование.
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Месси избежал серьёзного повреждения

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Месси избежал серьёзных травм после повреждения в матче с «Манчестер Юнайтед»

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КП - Беларусь11:00
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Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
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Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро поделился мыслями после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (1:1).
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