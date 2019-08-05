Футбол
Месси пропустит матчи «Барселоны» в США из-за травмыГазета.Ru 07:11
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение, ввиду которого пропустит предстоящие матчи каталонцев в США, передает официальный сайт сине-гранатовых.
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Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVE
12:55 Кстати, если "Краснодар", допустим, не сумеет пройти "Порту", "быки" сразу же попадут в основной раунд Лиги Европы, играть в раунде плей-офф не придется.
Обновлено в 05:55
Гаджеты
Xiaomi патентует смартфон с солнечной батареей
Обновлено вчера в 16:33
Здоровье
Роспотребнадзор РТ сообщил о росте случаев бешенства животных
В Республике Татарстан зафиксировали рост случаев бешенства животных, информирует Управление Роспотребнадзора по РТ.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
В Рязани стартовал «Авиадартс-2019»
В конкурсе Армейских международных игр принимают участие команды Республик Беларуси и Казахстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Экономика
Газпромбанк продал Сбербанку 51% компании ЦРТ
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы компаний ЦРТ, сообщила пресс-служба Газпромбанка.
Обновлено в 06:35
Общество
89% россиян испытывают стресс на работе, показал опрос
89% россиян подвержены стрессам на работе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.
Обновлено в 06:51
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Единоборства
Боксера Дадашева похоронили в Петергофе
В Петергофе проводили в последний путь боксера Максима Дадашева. 4 августа спортсмена похоронили в Петергофе.
Обновлено в 03:23
Музыка
Скончался шансонье Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:28
Политика
В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.
Обновлено в 04:08
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка
Следственные органы Коми возбудили уголовное дело о халатности после того, как девочка из поселка Едва Удорского района погибла, предположительно, в результате нападения волка, сообщает в понедельник СУСК РФ по республике.
Обновлено в 07:16
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
В Москве задержали мужчину за призывы к насилию над детьми силовиков
Официальный представителя Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко проинформировала о задержании в Москве за размещенные в соцсетях призывы к насилию над детьми правоохранителей жителя Подмосковья Владислава Синицу.
Обновлено вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Фото Насти Каменских в купальнике спровоцировало слухи о беременности
Фото Насти Каменских в купальнике спровоцировало слухи о беременности Настю Каменских вновь подозревают в беременности.
Обновлено вчера в 14:24
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Кедми заявил о поражении США в гонке РСМД с Россией еще до ее начала
Зачем США был нужен ДРСМД По словам Кедми, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) следует рассматривать не сегодняшним днем, а в его развитии и с нескольких точек зрения.
Обновлено в 06:26
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка
Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 06:31
Футбол
Голкипер «Краснодара» Сафонов пошутил над Дзюбой после матча с «Зенитом» (ФОТО)
Голкипер «быков» Матвей Сафонов оставил запись в соцсети, пошутив над форвардом питерского клуба Артемом Дзюбой.
Обновлено в 07:25
Космос
Ракета-носитель с воронежским двигателем обеспечила доставку на МКС продуктов
Успешный старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» состоялся на космодроме «Байконур» в среду, 31 июля.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
В Петербурге двухлетнюю девочку на детской площадке покусала собака
Врачи диагностировали ей укушенную рану лица и перелом носа. Предварительно, ребенка укусила неизвестная собака на детской площадке.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Политика
В Испании разгорелся спор из-за гаспачо
Некоторые заявляли: «Огурец в гаспачо – это гастрономический терроризм!», сообщает The Guardian .
Обновлено в 07:24