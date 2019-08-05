Футбол

Месси получил травму ноги и не полетит с командой в СШАSport24.ru вчера в 06:32

У Месси диагностировано растяжение икроножной мышцы первой степени. Точные сроки его восстановления будут определены позднее, но уже известно, что Лео из-за травмы не полетит с командой в тур по США, где «Барселона» сыграет два матча против «Наполи» (7 и 10 августа).
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