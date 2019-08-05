Футбол

Месси пропустит матчи «Барселоны» в США из-за травмыГазета.Ru вчера в 07:11

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение, ввиду которого пропустит предстоящие матчи каталонцев в США, передает официальный сайт сине-гранатовых.
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