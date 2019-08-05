Футбол
Месси пропустит матчи «Барселоны» в США из-за травмыГазета.Ru вчера в 07:11
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение, ввиду которого пропустит предстоящие матчи каталонцев в США, передает официальный сайт сине-гранатовых.
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Происшествия
В Красноярске из-за взрывов на военном складе эвакуируют людей
Обновлено вчера в 09:20
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Политика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США
Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США, а также не исключает введение повышенных импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, закупленную в Соединенных Штатах после 3 августа.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Кино
Энди Серкис поставит продолжение «Венома»
Обновлено в 02:40
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Медведев ждет объяснений министров по срыву реализации нацпроектов
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал от Минтруда, Минздрава и Минпросвещения объяснений по поводу срыва сроков реализации нацпроектов.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Гаджеты
LG покажет на IFA 2019 смартфон с дополнительным экраном
Презентация LG намечена на день открытия выставки IFA 2019 — 6 сентября. Очевидно, что компания представит на мероприятии и другие продукты.
Обновлено в 02:32
Космос
Как выглядит марсианский ровер будущего: ядерная батарея и роборука
MMRTG сможет поддерживать теплоход в таких тяжелых условиях, потому что это суть ядерная батарея.
Обновлено в 01:17
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино
Специалисты советуют выбирать вино из российского винограда Специалисты Роскачества разработали гид по выбору красного вина - по критерию "цена + качество" лучшими считаются вина из российского винограда, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 02:43
Политика
Украинский олигарх признался, что хотел нанять телеведущего Соловьева
Украинский миллиардер Игорь Коломойский признался, что приглашал на работу на свой телеканал «1+1» российского телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Спутник Минобороны успешно выведен на орбиту
Обновлено в 03:36
Общество
В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи
Сегодня, шестого августа, вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Футбол
«Рубин» сделал предложение «Спартаку» по Мельгарехо
Обновлено в 04:57
Политика
Косачев назвал бандитским указ Трампа об активах Венесуэлы
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил указ президента США Дональда Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы.
Обновлено в 04:15
Экономика
Рогозин рассказал о причинах удешевления пусков микроспутников
Снижение цен на запуск малых космических аппаратов ракетой-носителем "Союз-2" связано с уменьшением предприятиями ракетно-космической промышленности непроизводственных расходов на 15%, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:20
Происшествия
60 человек подрались в центре Москвы
Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек.
Обновлено в 03:21
Футбол
Стали известны возможные соперники «Зенита» по Кубку России
«Зенит» узнал своих потенциальных соперников в 1/16 финала Кубка России.
Обновлено в 05:16
Политика
Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено вчера в 12:09
Финансы
Российский рубль снизился к доллару и евро
Уточняется, что курс евро вырос до 72,37 рубля. Доллар же поднялся на 41,23 копейки – до 65,05 рубля.
Обновлено вчера в 06:25
Политика
Более 20 000 тонн санкционных продуктов уничтожили в России
Более 21 тысячи тонн продуктов было уничтожено в России за пять лет после введения продовольственного эмбарго, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя ФТС Рустама Якубова.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Московские врачи решили ампутировать руку избитой девочки из Ингушетии
По словам директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, на правой руке девочки имеется точная граница между погибшими и целыми тканями.
Обновлено вчера в 19:41