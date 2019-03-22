Футбол
Месси пропустит матч сборной Аргентины с МароккоSport24.ru 02:30
Пресс-служба сборной Аргентины сообщила, что лидер «Барселоны» испытывает проблемы с пахом. Также матч с Марокко пропустит нападающий «Интера» Гонсало Мартинес. 22 марта Месси принял участие в матче сборной Аргентины против Венесуэлы (1:3).
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова не пришла на открытие салона красоты своей родной сестры
Родная сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна открыла с размахом свой салон красоты.
Обновлено в 04:48
Наука
Физики ЦЕРН ищут «зачарованные» частицы в первичной материи Вселенной
Российские и зарубежные физики, работающие в рамках коллаборации NA61/SHINE в ЦЕРН, начали поиски так называемых "зачарованных" частиц в кварково-глюонной плазме, аналоге первичной материи мироздания.
Обновлено 21 марта в 04:29
Общество
Власти Москвы отказались строить новую линию метро, но потратили на нее 6 млрд рублей
Согласно Адресной инвестиционной программе, общая стоимость метро от «Третьяковской» до «Делового центра» оценивалась в 45,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Мали неизвестные убили более ста человек
Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео
В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой.
Обновлено в 04:30
Экономика
Минниханов проведет совет директоров «Татнефти» и посетит торжества в честь 100-летия Башкортостана
Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует провести заседание совета директоров «Татнефти», а также посетить Уфу, где пройдут торжества по случаю 100-летия Башкортостана.
Обновлено в 00:47
Спорт
Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Авто
В РФ появился обновленный кроссовер Mazda CX-9
Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено в 10:32
Наука
В Канаде описали крупнейшего в мире тираннозавра
На территории Канады обнаружили останки крупнейшего из ныне известных тираннозавров, обитавшего в доисторические времена более 66 миллионов лет назад.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Судане загорелся президентский дворец
В столице Судана Хартуме загорелось историческое здание президентского дворца.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Ребенок растапливал печь бензином и сжег дом с людьми под Красноярском
Под Красноярском произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы
Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено в 09:30
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Политика
Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 09:08
Спорт
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене
В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 13:33
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ о передаче мандата Грудинину
Мещанский суд Москвы признал незаконным решение ЦК КПРФ о передаче экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.
Обновлено в 09:21
Происшествия
ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Религия
«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме
На что Безруков ответил постом о важности храма, исторической справедливости и гневной тирадой в адрес противников строительства.
Обновлено в 09:37
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
У берегов Норвегии идёт эвакуация пассажиров круизного лайнера. Об этом информирует издание VG со ссылкой на полицию.
Обновлено в 11:52
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Футбол
Сергей Семак: «Матч дал нам полезную информацию»
Все игроки, привлеченные из «Зенита» - 2, вернутся в расположение команды Владислава Радимова, которой завтра, 24 марта, предстоит матч ФНЛ в Химках.
Обновлено в 14:02