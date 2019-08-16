Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в матче первого тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Энергетика Американские санкции принесли России $1 млрд Из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы вырос спрос на нефть из России, это позволило российским экспортерам в период с ноября по июль дополнительно заработать по меньшей мере $905 млн.

Армия и оружие Тихоокеанский флот пополнился судном «Александр Рогоцкий» После окончания испытаний судно совершило переход на Камчатку Состав Тихоокеанского флота пополнило новейшее гидрографическое судно "Александр Рогоцкий", построенное на Благовещенском судостроительном заводе, передает РИА Новости.

Кино Собчак может сняться в фильме Богомолова Известный режиссер Константин Богомолов сообщил о готовности снять телеведущую Ксению Собчак в своей новой картине.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Происшествия В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.

Экономика Определены регионы России с самым доступным для населения бензином Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Армия и оружие Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Энергетика Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели Представитель крупнейшей в России частной газовой компании НОВАТЭК, которая недавно подписала с «Газпром нефтью» соглашение по работе на шельфе Арктики, не ответил на запрос РБК.

Политика Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».

Политика Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.

Шоу-бизнес Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина и словенский музыкант Сашо Кузманович подали в суд заявление о разводе.

Происшествия Найденного в лесу под Омском трехлетнего мальчика выписали из больницы 15 августа мальчика нашли живым в полутора километрах от места пропажи.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Общество Резкое сокращение популяции диких мидий зафиксировали в Крыму Фермеры, занимающиеся разведением мидий в Крыму, за год столкнулись с резким сокращением численности личинок, готовых к оседанию, то есть нересту.

Армия и оружие Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.