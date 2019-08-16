Футбол
Месси пропустит матч первого тура чемпионата Испании с «Атлетиком»REGNUM 16 августа в 02:52
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в матче первого тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао.
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Месси пропустит игру 1-го тура чемпионата Испании впервые с 2009 года
Спорт-Экспресс16 августа в 08:55
Наставник «Барселоны» высказался об участии Месси в матче первого тура Ла Лиги
Газета.Ru15 августа в 23:00
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