Футбол

Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»Чемпионат 13:23

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es. 32-летний форвард всё ещё не восстановился после травмы икроножной мышцы.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
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