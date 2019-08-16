Футбол

Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»Чемпионат 13:23

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es. 32-летний форвард всё ещё не восстановился после травмы икроножной мышцы.
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Вальверде подтвердил, что Месси пропустит матч 1-го тура Ла Лиги с «Атлетиком»

Sport24.ru18:55

Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»

Чемпионат13:23

Тренерский штаб «Барселоны» подтвердил, что Месси пропустит матч первого тура чемпионата Испании

Матч ТВ18:07

Тренерский штаб «Барселоны» подтвердил, что Месси пропустит матч первого тура чемпионата Испании

Sportbox.RU18:07

Месси не сыграет в 1-м туре Ла Лиги впервые за 10 лет

Sports.ru15:42

Месси не сыграет с «Атлетиком»

Спорт-Экспресс13:40

Месси не сыграет с «Атлетиком» в матче 1-го тура чемпионата Испании

Советский спорт14:22
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:13, Ашберн
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Как уточняется, основанием для введения ограничений может послужить выявление бурой монилиозной гнили в 12 партиях персиков, нектаринов и слив, поставленных из Сербии в Россию в июле.
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Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
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Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем

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Камчатская больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную руку

Камчатская краевая больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную при операции руку, сообщили в пресс-службе Камчатского суда.
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Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»

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При крушении самолета в США пострадал чемпион автогонок NASCAR

Легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья, потерпел крушение в США, все участники инцидента были госпитализированы, сообщает телеканал NBC.
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Министерство труда и социальной защиты России заявили, что медработников нужно защитить от профессиональных заболеваний.
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Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
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Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.
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Авто

Компания Kia показала новый кроссовер Kia KX3

Южнокорейская компания опубликовала первые снимки нового Kia KX3, который представят на автосалоне в Чэнду 5 сентября.
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Политика

Китай предупредил о принятии контрмер на новые пошлины США

Решение США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год является отходом от диалога, китайская сторона вынуждена принять ответные меры, говорится в заявлении комитета по тарифам Госсовета КНР.
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Сукачев рассказал о записи нового альбома

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выпустит новый альбом под названием «246» осенью 2019 года. Об этом артист рассказал на «Нашем радио».
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Олейнику предложили выступить на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник заявил РИА Новости, что ему предложили выступить на турнире UFC 9 ноября в Москве.
Обновлено в 11:20
Интернет

Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

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Армия и оружие

НМ ЛНР выпустила экстренное сообщение по факту обстрела Лозового

Киевские силовики в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Республики в районе села Лозовое.
Обновлено в 15:26
Общество

Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин

Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин.
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Экономика

Мутко выступил против благоустройства городов за счет средств ФНБ

Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий строительство, выступил против выделения средств из фонда национального благосостояния (ФНБ) на благоустройство городов.
Обновлено в 12:37
Общество

Мутко посетовал на лже-пострадавших от паводка в Иркутской области

Зампред российского правительства Виталий Мутко сообщил, что выросло количество заявлений от людей, которые претендуют на финансовую компенсацию за якобы потерянное при наводнении жилье в Иркутской области, хотя сами не проживали в пострадавших районах.
Обновлено в 16:46
Футбол

Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы

Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено в 17:16
Финансы

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с начала мая

На Московской бирже курс доллара превысил 66 рублей, показав рост на 1,66%, согласно данным торгов на 19.25 (мск).
Обновлено вчера в 13:11
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Волк напал на спящую в палатке семью

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В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников

Специалисты Минздрава рассказали о распространенных заболеваниях, которыми болеют российские школьники.
Обновлено в 15:50
Авто

McLaren покажет суперкар GT от подразделения MSO

Спортивное купе McLaren GT покажут в специальной версии от подразделения McLaren Special Operations (MSO).
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Политика

Трамп захотел купить Гренландию, сообщили СМИ

Как отмечается, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.
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Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами

Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
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Теперь облачные сохранения в Epic Games Store поддерживают 17 игр

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Общество

Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста

Обновлено в 13:03
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Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма

На Украине 13 августа заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова, передает РИА Новости.
Обновлено 13 августа в 15:29
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В США пастора арестовали за поцелуи с 15-летним мальчиком

44-летний пастор из Флориды был арестован после поцелуя с 15-летним мальчиком.
Обновлено в 18:52
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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