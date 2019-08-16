Футбол
Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»Чемпионат 13:23
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es. 32-летний форвард всё ещё не восстановился после травмы икроножной мышцы.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:13, Ашберн
Общество
Россельхознадзор может запретить ввоз персиков и слив из Сербии
Как уточняется, основанием для введения ограничений может послужить выявление бурой монилиозной гнили в 12 партиях персиков, нектаринов и слив, поставленных из Сербии в Россию в июле.
Обновлено в 11:58
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Камчатская больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную руку
Камчатская краевая больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную при операции руку, сообщили в пресс-службе Камчатского суда.
Обновлено в 19:24
Происшествия
При крушении самолета в США пострадал чемпион автогонок NASCAR
Легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья, потерпел крушение в США, все участники инцидента были госпитализированы, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 18:57
Здоровье
Врачей и медсестер решили защитить от профессиональных заболеваний
Министерство труда и социальной защиты России заявили, что медработников нужно защитить от профессиональных заболеваний.
Обновлено в 15:32
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.
Обновлено в 16:54
Авто
Компания Kia показала новый кроссовер Kia KX3
Южнокорейская компания опубликовала первые снимки нового Kia KX3, который представят на автосалоне в Чэнду 5 сентября.
Обновлено в 14:25
Политика
Китай предупредил о принятии контрмер на новые пошлины США
Решение США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год является отходом от диалога, китайская сторона вынуждена принять ответные меры, говорится в заявлении комитета по тарифам Госсовета КНР.
Обновлено в 05:46
Музыка
Сукачев рассказал о записи нового альбома
Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выпустит новый альбом под названием «246» осенью 2019 года. Об этом артист рассказал на «Нашем радио».
Обновлено в 04:56
Единоборства
Олейнику предложили выступить на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник заявил РИА Новости, что ему предложили выступить на турнире UFC 9 ноября в Москве.
Обновлено в 11:20
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
НМ ЛНР выпустила экстренное сообщение по факту обстрела Лозового
Киевские силовики в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Республики в районе села Лозовое.
Обновлено в 15:26
Общество
Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин
Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин.
Обновлено в 09:08
Экономика
Мутко выступил против благоустройства городов за счет средств ФНБ
Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий строительство, выступил против выделения средств из фонда национального благосостояния (ФНБ) на благоустройство городов.
Обновлено в 12:37
Общество
Мутко посетовал на лже-пострадавших от паводка в Иркутской области
Зампред российского правительства Виталий Мутко сообщил, что выросло количество заявлений от людей, которые претендуют на финансовую компенсацию за якобы потерянное при наводнении жилье в Иркутской области, хотя сами не проживали в пострадавших районах.
Обновлено в 16:46
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено в 17:16
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с начала мая
На Московской бирже курс доллара превысил 66 рублей, показав рост на 1,66%, согласно данным торгов на 19.25 (мск).
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Волк напал на спящую в палатке семью
Обновлено в 19:32
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников
Специалисты Минздрава рассказали о распространенных заболеваниях, которыми болеют российские школьники.
Обновлено в 15:50
Авто
McLaren покажет суперкар GT от подразделения MSO
Спортивное купе McLaren GT покажут в специальной версии от подразделения McLaren Special Operations (MSO).
Обновлено в 06:11
Политика
Трамп захотел купить Гренландию, сообщили СМИ
Как отмечается, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.
Обновлено в 19:37
Политика
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено вчера в 07:51
Общество
Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста
Обновлено в 13:03
Политика
Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма
На Украине 13 августа заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова, передает РИА Новости.
Обновлено 13 августа в 15:29
Общество
В США пастора арестовали за поцелуи с 15-летним мальчиком
44-летний пастор из Флориды был арестован после поцелуя с 15-летним мальчиком.
Обновлено в 18:52