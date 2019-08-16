Футбол
Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»Чемпионат вчера в 13:23
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es. 32-летний форвард всё ещё не восстановился после травмы икроножной мышцы.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:53, Ашберн
Шоу-бизнес
Подруга Нюши рассекретила лицо дочери певицы
Обновлено вчера в 11:59
Общество
В восстановление заброшенных детских лагерей вложат 135 млрд рублей
По предварительной оценке, на восстановление и содержание заброшенной инфраструктуры понадобится почти 135 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Сотни иностранных судов укрываются от тайфуна в бухтах Приморья
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Психолог рассказал, как справиться с аэрофобией
Специалист добавил, что психологи также работают с пациентами по методике экспозиционной терапии, то есть когда человека раз за разом начинают сталкивать со своим страхом.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности
«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем
Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.
Обновлено вчера в 13:42
Футбол
Ван Волфсвинкель пропустит до года из-за травмы головы
Нападающий "Базеля" Рикки ван Волфсвинкель получил серьёзную травму в первом матче третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов с ЛАСКом (1:2). У 30-летнего игрока диагностировано сотрясение мозга и аневризма сосудов головного мозга.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекордных $21 трлн
Рыночная капитализация 100 крупнейших публичных компаний мира за 12 месяцев (апрель 2018 года - март 2019 года) выросла на 5%, достигнув рекордной отметки в $21 трлн, свидетельствует рейтинг 100 ведущих компаний мира (Global Top 100), ежегодно публикуемый PwC.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
Спартак — Тун 2:1
В Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится ответный матч между «Спартаком» и швейцарским «Туном».
Обновлено 14 августа в 21:34
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Заблудившегося в омской тайге мальчика переведут из реанимации
Трехлетнего мальчика, найденного в четверг после двух дней поисков в тайге Омской области, переводят в детское отделение из реанимации.
Обновлено в 00:23
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет
По данным Росстата, с 1980 года по 2018 год жители России стали меньше есть картофеля и хлеба и вместе с тем увеличили количество овощей и фруктов в рационе.
Обновлено в 00:12
Происшествия
В ДТП в Туве погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Пилоты «Уральских авиалиний», посадившие самолет в кукурузном поле, вернулись в Екатеринбург
Пилоты «Уральских авиалиний», которым удалось аварийно посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье, вернулись в Екатеринбург.
Обновлено в 00:17
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Экономика
Правительство Украины потребовало взыскать с «Укрнафты» более $59 млн
Представители правительства Украины подали в Хозяйственный суд Киева иск, в котором потребовали взыскать с компании «Укрнафта» более $59 млн, сообщил 15 августа ресурс Enkorr.com.ua со ссылкой на сайт суда.
Обновлено в 00:42
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов,— например, могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Общество
Одну из улиц Хабаровска перекрыли из-за подтопления
В результате сильных дождей уровень Амура у Хабаровска к 19-23 августа может превысить отметку опасного явления (600 сантиметров) и подняться до 630-680 сантиметров.
Обновлено вчера в 23:15
Технологии
Lamoda переобует клиентов
Ритейлер представил онлайн-примерку в дополненной реальности Lamoda в партнерстве с белорусским стартапом Wannaby запустила в приложении для iOS функцию примерки кроссовок с помощью технологий дополненной реальности.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 04:05
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес серьезную операцию
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 20:03
Гаджеты
Прошивка iOS 13 раскрыла точную дату презентации новых iPhone
Обновлено вчера в 17:13
Политика
США угрожают всем, кто связан с иранским танкером
Госдеп США угрожает всем, кто связан с иранским танкером Grace 1 — тем самым, который был задержан в Гибралтаре.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
«Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ»
В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.
Обновлено вчера в 14:09