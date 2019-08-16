Футбол

Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»Чемпионат вчера в 13:23

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es. 32-летний форвард всё ещё не восстановился после травмы икроножной мышцы.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Месси не сыграет в 1-м туре чемпионата Испании впервые за 10 лет

Sport24.ruвчера в 21:54

Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»

Чемпионатвчера в 13:23

Тренерский штаб «Барселоны» подтвердил, что Месси пропустит матч первого тура чемпионата Испании

Матч ТВвчера в 18:07

Тренерский штаб «Барселоны» подтвердил, что Месси пропустит матч первого тура чемпионата Испании

Sportbox.RUвчера в 18:07

Месси не сыграет в 1-м туре Ла Лиги впервые за 10 лет

Sports.ruвчера в 15:42

Месси не сыграет с «Атлетиком»

Спорт-Экспрессвчера в 13:40

Месси не сыграет с «Атлетиком» в матче 1-го тура чемпионата Испании

Советский спортвчера в 14:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:50, Ашберн
Политика

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Энергетика

Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство

Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Пилот А321 объяснил, почему не выпустил шасси при посадке в поле

Пилот Дамир Юсупов, успешно посадивший самолет А321 "Уральских авиалиний" в поле под Москвой, рассказал, почему не стал выпускать шасси.
Обновлено вчера в 15:44
Футбол

«Лестер» отдал Кинга в аренду «Рейнджерс»

Футбольный клуб "Лестер" отдал полузащитника Энди Кинга в аренду шотландскому клубу "Рейнджерс", сообщается на сайте английской команды.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 13:18
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Финансы

Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля

Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
Обновлено вчера в 06:21
Технологии

Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца

Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
Обновлено вчера в 07:13
Общество

Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете

Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
Обновлено в 02:16
Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы

В Дании «Брага» выиграла со счетом 4:2, поэтому вышла в следующий раунд. За выход в групповой этап она поспорит со «Спартаком».
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Обновлено в 03:13
Политика

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Происшествия

Рейс «Победы» задерживается из-за информации о птице в двигателе

Рейс авиакомпании «Победа» в Москву задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за подозрений на попадание птицы в правый двигатель, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании.
Обновлено в 02:45
Футбол

Шупо-Мотинг сменит «ПСЖ» на «Лечче»

Шупо-Мотинг хочет остаться в «ПСЖ»
Обновлено вчера в 22:09
Гаджеты

Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13

Обновлено в 03:11
Авто

Назван топ-6 самых надежных новых моторов

Обновлено в 02:08
Происшествия

Под Ульяновском семь человек могли отравиться подсолнечным маслом

Обновлено в 03:41
Политика

Трамп призвал строить в США больше психбольниц

Президент США Дональд Трамп призвал открывать в стране больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 02:03
Общество

В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter

На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 15:22
Интернет

В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость

Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено вчера в 16:19
Общество

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений

Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске

В Омске возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов 10-летним мальчиком.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

Пентагон предупредил о росте влияния России в Африке

Обновлено вчера в 21:42
Гаджеты

Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года

Лидером среди флагманов стал Huawei P30 Pro, что для компании-производителя стало второй подряд победой в этом топе.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Эксперты рассказали о преимуществах С-400 над американским оружием

Военные эксперты назвали преимущества зенитно-ракетных комплексов С-400 над американскими аналогами. Об этом сообщает Daily Express.
Обновлено в 03:06
Технологии

Пожиратели времени: в каких приложениях россияне сидят дольше всего

Согласно подсчетам Mediascope, среди 100 самых популярных приложений больше всего времени пользователи проводили в игре Gardenscapes — в среднем 46 минут в день.
Обновлено в 00:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное