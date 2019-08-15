Футбол
Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»Чемпионат 13:23
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es. 32-летний форвард всё ещё не восстановился после травмы икроножной мышцы.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:08, Ашберн
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
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Футбол
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Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
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Россия и Турция совместно патрулируют город Тель-Рифат на севере Сирии
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Новым главным тренером сборной Марокко стал Вахид Халилходжич, сообщает сайт Федерации футбола страны.
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Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
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Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
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Новой «Мисс Екатеринбург» стала Виктория Вершинина.
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Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
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Офис «Роснефти» в Москве возобновил работу в обычном режиме
Центральный офис "Роснефти" в Москве, сотрудники которого сегодня были эвакуированы, возобновил работу в обычном режиме, сообщил ТАСС представитель компании.
Обновлено в 09:12
Футбол
«Локомотив-Казанка» уступил «Пскову-747» в матче ПФЛ
В матче 5-го тура чемпионата ПФЛ «Локомотив-Казанка» на своем поле уступил «Пскову-747» со счетом 1:2. После этого матча команда из Пскова набрала 10 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице зоны «Запад».
Обновлено в 13:53
Происшествия
Бортпроводница оценила поведение пассажиров при жесткой посадке А321
Пассажиры самолета Airbus 321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в Подмосковье, вели себя «достаточно сдержанно».
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В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали
Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.
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Власти Гибралтара освободили иранский танкер
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Происшествия
Бут прокомментировал смерть Эпштейна в тюрьме США
Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок заключения в США, прокомментировал RT смерть американского миллиардера Джеффри Эпштейна в тюрьме США.
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Авто
В Германии отзывают 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva
По информации местных СМИ, причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины (дистрибьютор отмечает, что вероятность такого развития событий очень мала).
Обновлено в 09:40
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Финансы
Курс евро превысил 74 рубля впервые с 1 апреля
В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю поднялся на 0,6% и достиг уровня в 74,003 рубля впервые с 1 апреля 2019 года.
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