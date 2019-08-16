Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es. 32-летний форвард всё ещё не восстановился после травмы икроножной мышцы.

Происшествия Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321 Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.

Происшествия Российская туристка устроила дебош и обмочилась в самолете Российская туристка устроила дебош и обмочилась в самолете Пьяную женщину успокоил только командир экипажа.

Политика Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников.

Политика Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Общество Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокаду Общественники обратились в Генпрокуратуру с требованием заблокировать аккаунт певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, где она смеется и называет себя блокадницей.

Происшествия Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться Правоохранители Ингушетии задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в похищении 13-летней девочки.

Происшествия У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.

Происшествия В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси "Чудо на кукурузном поле" Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь.

Происшествия Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.

Политика В офисе Зеленского отказали в интервью российскому СМИ «К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно», — говорится в ответе, который был получен более чем через две недели после запроса.

Происшествия Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.

Происшествия СК сообщил о смерти двух человек, предположительно отравившихся маслом Два человека погибли в Ульяновской области, по предварительной информации, отравившись подсолнечным маслом, сообщило СУ СК по региону.

Экономика Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.

Шоу-бизнес Свадьбу Надаля на Мальорке посетит бывший король Испании Долгое время журналисты не могли выяснить, где собираются официально скрепить свой союз Надаль и Перелло, но теперь изданию Majorca Daily Bulletin стало известно, что церемония пройдет в поместье Ла-Форталеза, которое известно по съемкам сериала BBC "Ночной администратор".

Транспорт Новые поезда «Иволга» выйдут на маршруты МЦД в конце 2019 года Поезда "Иволга" второй серии, спроектированные специально для Московских центральных диаметров (МЦД), выйдут на первые два маршрута в конце 2019 года, с запуском первого этапа проекта.

Футбол «Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.

Культура В Москве спилили дерево из сериала «Бригада» В Москве спилили ясень из сериала «Бригада», находившийся на смотровой площадке Воробьевых гор.

Авто Infiniti анонсировала новую глобальную модель В линейке Infiniti появится новая модель. Кроссовер с нисходящей линией крыши в стиле FX первого поколения получит имя QX55.