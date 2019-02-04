Футбол
Месси пропустил тренировку «Барселоны» перед матчем с «Реалом»Советский спорт 07:49
Как сообщает Goal.com, в Барселоне опасаются, что лидер команды может пропустить первый полуфинальный матч на Кубок Испании против Реала. Отмечается, что Месси предстоит пройти серию тестов, после чего станет точно известно, сможет ли он принять участие в предстоящей игре.
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