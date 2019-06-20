Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке АмерикиГазета.Ru 03:43

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал ничью с Парагваем (1:1) в матче группового этапа Кубка Америки, передает "Советский спорт". "Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Месси – на грани провала: Аргентина – последняя в группе на Кубке Америки

Советский спорт06:00

Месси сказал про безумие, которое грозит сборной Аргентины

Спорт день за днем06:54

Гол Месси с пенальти после VAR и спасение Армани. Аргентина едва не проиграла второй матч на Кубке Америки. Видео

Матч ТВ02:46

Аргентина на дне группы после двух туров. Еще есть шансы?

Sports.ru05:41

«Лео нужна „Барса“, чтобы обыграть Парагвай». Аргентина почти вылетела с Кубка Америки

Sport24.ru05:00

Кубок Америки: букмекеры назвали самые популярные ставки

Bookmaker-ratings.ru03:42

Месси: было бы безумием не выйти из группы на Кубке Америки

Чемпионат03:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Вашингтон
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США

Обновлено вчера в 23:29
Политика

Мэром Курска избран Виктор Карамышев

Обновлено в 07:12
Происшествия

Бывший замглавы ФСИН получил 3,5 года колонии за взятки

В Петербурге Смольнинский суд 20 июня приговорил бывшего замдиректора ФСИН Николая Баринова к 3,5 годам колонии строгого режима и оштрафовал его на 950 000 рублей.
Обновлено в 09:33
Политика

Многодетная семья из Донбасса попросила у Путина гражданство РФ

Многодетная семья Люльковичей, приехавшая в Набережные Челны из Донбасса, задала вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии.
Обновлено в 09:07
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Общество

Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Курбан Омаров попросил прощения у Ксении Бородиной

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров на своей странице в Instagram просит прощения у жены.
Обновлено в 04:22
Экономика

Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:02
Политика

Путин заявил, что ему не надоело быть президентом

Владимир Путин сообщил, что ему не надоело быть президентом.
Обновлено в 09:54
Политика

Путин ответил, готов ли он встретиться с Трампом

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, готов ли он встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.
Обновлено в 08:28
Гаджеты

Lenovo стали самыми популярными ноутбуками этой весны

Связной | Евросеть по итогам анализа продаж ноутбуков на российском рынке с марта по май 2019 года объявила самые приобретаемые модели.
Обновлено в 09:10
Политика

Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее

Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.
Обновлено в 05:39
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Обновлено в 06:52
Экономика

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина

По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
Обновлено в 09:34
Политика

Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму

Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.
Обновлено в 09:47
Политика

Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал, как проводит время на даче с женой и детьми

У ребенка есть старшая сестра Маша, которую Сергей и Анна тоже обожают. Сегодня актер решил устроить выходной и вывез семью на дачу.
Обновлено в 04:13
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Наука

На Корсике обнаружили дикую кошку-лису, ранее неизвестную науке

Ученые предполагают, что кошка-лиса могла быть завезена на средиземноморский остров 6500 лет назад с Ближнего Востока.
Обновлено в 10:02
Политика

Путин ответил на предложение Пучкова ужесточить наказание за фейки

Президент России Владимир Путин ответил на предложение российского публициста Дмитрия Пучкова ужесточить наказание за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Политика

Путин заявил, что не является инопланетянином

Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43
Экономика

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.
Обновлено вчера в 22:09
Энергетика

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

Обновлено в 06:48
Экономика

ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров

ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR) в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях

Глава государства отметил недопустимость злоупотребления арестами в сфере экономических правонарушений, добавив, что полностью исключить их все же невозможно.
Обновлено в 08:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное