Футбол
Месси проигнорировал церемонию награждения сборной АргентиныГазета.Ru вчера в 19:00
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки.
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КОНМЕБОЛ считает, что Месси проявил неуважение, обвинив организацию в коррупции
Спорт-Экспрессвчера в 22:59
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:49, Вашингтон
Шоу-бизнес
Экс-супруга Тарасова Бузова рассказала о первом поцелуе
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута
Два завода, входящие в крупнейшие в Венесуэле нефтеперерабатывающий комплекс в Парагуана, приостановили свою работу из-за блэкаута, сообщает портал NotiFalcon.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
В Германии высоко оценили потенциал Су-57
Обновлено в 05:13
Общество
В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег
Обновлено в 10:30
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
В Совфеде оценили получение Киевом нефти из США
Получение Украиной впервые в истории партии нефти из США прокомментировал член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Как уточняется, между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий, после чего военнослужащий открыл стрельбу по бойцам националистического полка "Азов".
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Курц обвинил НПО в привлечении мигрантов в Европу
Незаконно перевозящие мигрантов неправительственные организации (НПО) привлекают все больший людей в Европу и подвергают их опасности, заявил экс-канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Обновлено в 09:53
Единоборства
Аскрен был нокаутирован в UFC уже на 5-й секунде боя
В Неваде (США) проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 239, где в 3-м по значимости бое Хорхе Масвидал нанес Бену Аскрену первое поражение в карьере.
Обновлено в 01:47
Здоровье
Врачи назвали семь опасных изменений тела, которые нельзя игнорировать
Помогут подсказки медиков - они перечислили семь изменений тела, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита едва не попала под обстрел на Донбассе
Лолита Милявская приехала на Донбасс с концертами.
Обновлено в 10:00
Общество
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Обновлено в 09:51
Происшествия
Высоковольтный провод убил всю рыбу в российской реке
Перевозившая подъемный кран баржа сорвала высоковольтный кабель, который упал в реку Туру под Тюменью и убил всю рыбу в окрестностях.
Обновлено в 11:33
Политика
Британия призвала Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки
В британском МИД подчеркнули, что Лондон выступает за полное соблюдение условий ядерной сделки и намерен обсудить с другими участниками СВПД дальнейшие меры, в том числе проведение заседания Совместной комиссии.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Происшествия
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
У берегов Индонезии произошло семибалльное землетрясение, сообщило Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе
В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек
Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Легкомоторный самолёт разбился в Полтавской области
В Полтавской области Украины разбился легкомоторный самолёт, один человек погиб, один травмирован.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Россию и режим Асада обвинили в гибели сирийцев в Идлибе
Атаки правительственных войск Сирии, проводимые с конца апреля при поддержке России в Идлибской зоне деэскалации, стали причиной гибели 544 мирных жителей, в том числе 130 детей.
Обновлено в 10:53
Авто
Объявлена дата начала продаж обновленного Renault Duster
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing
Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Футбол
«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба и уже ищет ему замену
Английский клуб будет вынужден оперативно искать замену французу.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл
На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами
Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале
В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Футбол
Моуринью отказался от контракта на €100 млн с китайским клубом
Бывший тренер мадридского «Реала» и английских «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Жозе Моуринью отказался от контракта с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной оставили на свободе
Обновлено в 02:04
Общество
Дерматолог дал советы по лечению солнечных ожогов
По мнению канадского дерматолога Роберта Гниацки, при лечении солнечных ожогов не стоит прибегать к народным средствам, таким как растительное масло, молочные продукты, лимоны.
Обновлено в 09:22