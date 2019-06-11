Футбол
Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2018 годаВести.Ru 11:33
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. За минувший год он заработал порядка 127 миллионов долларов. Всего в список были включены 100 атлетов мира.
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