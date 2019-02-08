Футбол
Месси признан самым высокооплачиваемым футболистом ЕвропыSportbox.RU 04:47
Французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Европы. На первом месте оказался форвард «Барселоны» Лионель Месси, зарабатывающий в каталонском клубе 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов.
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Месси опередил Роналду в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Европы
ProstoProSportвчера в 22:40
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