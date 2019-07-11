Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком на международной арене на церемонии награждения лучших спортсменов года ESPYS, сообщает ESPN.

Финансы Рубль подорожал после заявления главы ФРС США Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.

Общество На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары Населенный пункт находится в зоне вечной мерзлоты: верхний слой грунта начал таять вследствие аномальной для региона жары, и фундамент дома "пополз".

Экономика В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Политика Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.

Политика Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.

Происшествия Интерпол задержал россиян в Уругвае Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.

Шоу-бизнес Костенко и Тарасов празднуют первый день рождения дочери Миланы Год назад знаменитости стали счастливыми родителями, отметив это событие в узком семейном кругу.

Шоу-бизнес Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.

Шоу-бизнес Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.

Финансы Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.

Происшествия В Москву из Ирака вывезут более 30 российских детей Кузнецова в июне сообщала, что миссия по возвращению в Россию детей, чьи матери-россиянки находятся в Ираке в тюрьме в связи с участием в террористических организациях, завершится в августе этого года.

Политика В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга Жители города Свалява в Закарпатской области Украины прогнали экс-президента страны Петра Порошенко с предвыборного митинга его партии "Европейская солидарность".

Экономика Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).

Шоу-бизнес Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.

Происшествия Проректор Сибирского федерального университета задержан в Красноярске Первого проректора по экономике и финансам Сибирского федерального университета Павла Вчерашнего задержали в Красноярске по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил источник в региональных правоохранительных органах.

Космос Космос — ближе, чем кажется В год по плану проходит четыре запуска и приземления. Ближайший старт корабля «Союз» запланирован на 20 июля.

Экономика Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне «В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».