Футбол
Месси признан лучшим игроком марта в чемпионате ИспанииЧемпионат 08:04
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил приз лучшего игрока марта в чемпионате Испании, сообщает официальный «твиттер» турнира. В прошлом месяце аргентинский футболист забил семь голов и отдал одну голевую передачу в пяти матчах за каталонцев.
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Совет безопасности ООН призывает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара прекратить военные действия в Ливии, передает Reuters.
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