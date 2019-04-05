Футбол
Месси признан лучшим игроком марта в чемпионате ИспанииЧемпионат 08:04
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил приз лучшего игрока марта в чемпионате Испании, сообщает официальный «твиттер» турнира. В прошлом месяце аргентинский футболист забил семь голов и отдал одну голевую передачу в пяти матчах за каталонцев.
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