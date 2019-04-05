Месси признан лучшим игроком марта в чемпионате ИспанииЧемпионат 08:04

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил приз лучшего игрока марта в чемпионате Испании, сообщает официальный «твиттер» турнира. В прошлом месяце аргентинский футболист забил семь голов и отдал одну голевую передачу в пяти матчах за каталонцев.

Энергетика Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.

Политика Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.

Финансы Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале выросла на 11,4% Чистая прибыль Сбербанка России по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - марте 2019 года составила 218,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11,4%. Об этом говорится в сообщении банка.

Политика У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.

Происшествия Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.

Армия и оружие МИД России призвал обе стороны конфликта в Ливии к сдержанности Российское министерство иностранных дел присоединяется к призыву Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, обращенному к обеим сторонам конфликта в Ливии, воздержаться от резких заявлений и остановить военные операции.

Политика На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Политика Меркель пригласила Порошенко на встречу в Берлине Глава предвыборной кампании Петра Порошенко Олег Медведев заявил о том, что канцлер Германии Ангела Меркель пригласила действующего президента Украины в Берлин.

Общество Москва полностью перейдет на цифровое телевещание 15 апреля Вместе с Москвой на "цифру" 15 апреля перейдут еще 19 регионов.

Шоу-бизнес Жасмин призналась, что хотела расстаться с мужем Певица Жасмин чуть не рассталась со своим супругом из-за его ревности. Об этом рассказала сама исполнительница.

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Кино Роберта Паттинсона заперли в комнате со сценарием нового фильма Нолана Актёр заявил, что его заперли в комнате со сценарием (на руки он его так и не получил).

Политика Назван новый президент Всемирного банка Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом Как 5 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах, авария произошла на 20-м км трассы, столкнулись легковой автомобиль, бензовоз, «Газель» и рейсовый автобус № К565.

Гаджеты Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.

Политика Перед дебатами и вторым туром Порошенко наградил провокаторов Президент Украины Петр Порошенко решил наградить моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе.

Политика Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.

Шоу-бизнес В Сети опубликован фрагмент съемок последнего клипа Юлии Началовой Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент видеозаписи последнего клипа певицы.

Шоу-бизнес Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.