Футбол

Месси признан лучшим игроком марта в чемпионате ИспанииЧемпионат 08:04

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил приз лучшего игрока марта в чемпионате Испании, сообщает официальный «твиттер» турнира. В прошлом месяце аргентинский футболист забил семь голов и отдал одну голевую передачу в пяти матчах за каталонцев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Месси – лучший игрок чемпионата Испании в марте

Советский спорт11:16

Ла Лига назвала лучшего футболиста месяца

Матч ТВ10:33

Месси признан лучшим игроком марта в чемпионате Испании

Чемпионат08:04

Мендес: «Яго Аспас важнее для „Сельты“, чем Месси для „Барселоны“»

Soccer.ru09:53

Месси – лучший игрок марта в чемпионате Испании

Спорт-Экспресс06:41

Месси – лучший игрок марта в Ла Лиге

Sports.ru09:40

Месси - лучший игрок марта в Примере

Sport.ru08:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Политика

Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой

Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено в 11:50
Финансы

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале выросла на 11,4%

Чистая прибыль Сбербанка России по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - марте 2019 года составила 218,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11,4%. Об этом говорится в сообщении банка.
Обновлено в 03:10
Политика

У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено в 11:51
Общество

Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным

Обновлено в 03:41
Происшествия

Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

МИД России призвал обе стороны конфликта в Ливии к сдержанности

Российское министерство иностранных дел присоединяется к призыву Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, обращенному к обеим сторонам конфликта в Ливии, воздержаться от резких заявлений и остановить военные операции.
Обновлено в 12:50
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Политика

Меркель пригласила Порошенко на встречу в Берлине

Глава предвыборной кампании Петра Порошенко Олег Медведев заявил о том, что канцлер Германии Ангела Меркель пригласила действующего президента Украины в Берлин.
Обновлено в 10:55
Общество

Москва полностью перейдет на цифровое телевещание 15 апреля

Вместе с Москвой на "цифру" 15 апреля перейдут еще 19 регионов.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес

Жасмин призналась, что хотела расстаться с мужем

Певица Жасмин чуть не рассталась со своим супругом из-за его ревности. Об этом рассказала сама исполнительница.
Обновлено в 07:18
Происшествия

У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей

Обновлено в 12:31
Общество

МВД создаст базу данных школьниц в хиджабах

Обновлено в 11:44
Футбол

Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы

Обновлено в 06:54
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

В Мадриде взрывом газа снесло целый этаж жилого дома

Обновлено в 10:17
Кино

Роберта Паттинсона заперли в комнате со сценарием нового фильма Нолана

Актёр заявил, что его заперли в комнате со сценарием (на руки он его так и не получил).
Обновлено в 12:33
Политика

Назван новый президент Всемирного банка

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:18
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом

Как 5 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах, авария произошла на 20-м км трассы, столкнулись легковой автомобиль, бензовоз, «Газель» и рейсовый автобус № К565.
Обновлено в 11:51
Гаджеты

Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Политика

Перед дебатами и вторым туром Порошенко наградил провокаторов

Президент Украины Петр Порошенко решил наградить моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 11:36
Политика

Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы

Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:36
Авто

Mercedes-Benz может нарастить свое производство в России

Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

В Сети опубликован фрагмент съемок последнего клипа Юлии Началовой

Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент видеозаписи последнего клипа певицы.
Обновлено в 05:00
Гаджеты

Vivo снизила цены на свои смартфоны в России

Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока

В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
Обновлено в 07:03
Политика

Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400

Обновлено в 09:35
Футбол

«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»

Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное