Футбол
Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии MarcaСпорт-Экспресс 16:30
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии Marca. 31-летний аргентинец в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром примеры.
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Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Политика
Китай прекратил закупку иранской нефти
Закупки, возможно, прекратил не только Китай Однако в мае 2019 года срок исключений закончился, что вынудило вышеозначенные страны прекратить прямые закупки нефти из Ирана.
Обновлено в 01:14
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Экономика
Отменить пенсии в России предложил министр Орешкин
Орешкин утверждает, что Китай потому достиг экономических успехов, что не платил пенсии своим гражданам.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Политика
Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянина
Посольство России в Сербии осудило операцию полиции самопровозглашённой республики Косово, в ходе которой был задержан российский гражданин, сотрудник миссии ООН.
Обновлено в 06:50
Политика
Генпрокурор Украины Луценко назвал Саакашвили предателем
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которому сегодня новый президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, предателем.
Обновлено в 13:46
Гаджеты
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона
Обновлено в 13:35
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Культура
Писательницу-феминистку в США разоблачили в прямом эфире
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Дочь Пирло попала под машину в Италии
Дочь бывшего футболиста "Милана", туринского "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина в центре Турина, сообщает агентство Ansa.
Обновлено в 17:28
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Авто
В Москве подешевели новые кабриолеты
Обновлено в 05:35
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика
В Вильнюсе задержан шеф-редактор «Sputnik Литва»
Власти Литвы задержали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема в аэропорту Вильнюса.
Обновлено в 09:43
Общество
Четверть россиян начали экономить на еде
На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области
В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Кино
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
Обновлено в 12:55
Общество
Похорошела ли Москва при Собянине?
Последние семь лет в Москве реконструируют улицы, абсолютно каждый год возникают одни и те же проблемы: жители недовольны, бизнес волнуется, соцсети разрываются от критики и так далее.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Здоровье
Педиатры назвали лучший возраст детей для начала занятий спортом
Как указал Виллани, в возрасте четырех-пяти лет нужно отдавать предпочтения тем видам спорта, помогающим ребенку лучше познать собственное тело и физические возможности, а с семи-восьми лет можно начинать заниматься профессионально.
Обновлено в 18:07
Футбол
«Барселона» сообщила Вальверде, что уволит его
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покидает свой пост.
Обновлено в 14:14
Экономика
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира
Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
Обновлено в 14:13
Музыка
«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение
Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Кабриолет». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.
Обновлено в 10:07
Теннис
Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи
Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:40
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 17:01
Политика
Президент Казахстана наградил Путина орденом имени Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник распорядился наградить своего российского коллегу Владимира Путина орденом имени первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 07:18
Здоровье
Около 10% умерших младенцев в РФ в 2017 году страдали пороком сердца – эксперт
Порядка 10% младенцев, умерших в России в 2017 году, страдали врожденным пороком сердца (ВПС), сообщил заместитель директора по научной работе Института кардиохирургии имени В.И. Бураковского, завотделением центра имени А.Н. Бакулева, доктор медицинских наук, профессор Константин Шаталов.
Обновлено в 10:28