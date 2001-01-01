Футбол

Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии MarcaСпорт-Экспресс вчера в 16:30

3 фото
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии Marca. 31-летний аргентинец в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром примеры.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мадридская газета признала Месси лучшим игроком чемпионата Испании

Матч ТВвчера в 16:57

Мадридская газета признала Месси лучшим игроком чемпионата Испании

Sportbox.RUвчера в 16:57

Месси признан лучшим игроком сезона в Примере по версии Marca

Бомбардир.рувчера в 15:48

Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии Marca

Спорт-Экспрессвчера в 16:30

Месси — лучший игрок чемпионата Испании по версии Marca

Чемпионатвчера в 16:21

Месси выиграл очередную награду

Sport.ruвчера в 17:13

Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии Marca

Советский спортвчера в 16:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Армия и оружие

Неубиваемый: озвучен уровень защиты Крымского моста

Обновлено в 02:45
Происшествия

Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа

Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Гаджеты

Apple презентовала новый iPod Touch

Очередное устройство Apple было представлено во вторник, 28 мая. Речь идёт о новом мультимедийном проигрывателе iPod Touch.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

В Иркутской области под колесами автобуса погиб четырехлетний мальчик

Обновлено в 03:05
Общество

В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»

Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Банда Циркача трижды похищала неуступчивого подмосковного бизнесмена

В Подмосковье по подозрению в похищениях людей и вымогательстве задержали пятерых участников банды вора в законе Олега Пирогова, более известного в криминальных кругах как Циркач, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью

Для прогулки Кудрявцева выбрала платье со сложным кроем, из-за чего у подписчиков ее супруга создалось впечатление, что Лера прячет таким образом «беременный» живот.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика

Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонами

В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Охранника, убившего казака в Ханты-Мансийске, осудили на девять лет

Житель Курганской области признан виновным в убийстве казака в Ханты-Мансийске, тело которого он расчленил и выкинул рядом со штабом местных представителей казачества, сообщили РИА Новости в среду в прокуратуре Югры.
Обновлено в 01:12
Общество

Роскачество проверило мясной фарш

Обновлено в 02:51
Наука

В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков

Обновлено вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Пермская актриса Катерина Шпица снялась полуобнаженной для журнала

Пермская актриса Катерина Шпица украсила обложку июньского номера журнала «Кинорепотрёр».
Обновлено в 01:48
Политика

Кремль назвал внутренним делом Австрии отставку канцлера и правительства

Москва надеется, что отношения между Россией и Австрией продолжат развиваться вне зависимости от того, как завершатся выборы в республике, заявил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:31
Авто

Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет

Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

"Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.
Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Обновлено в 02:10
Недвижимость

В Петербурге увеличилась средняя площадь жилья

В Санкт-Петербурге за последний год на 4% увеличилась средняя площадь выставленных на продажу квартир.
Обновлено в 03:47
Единоборства

Деонтей Уайлдер подтвердил, что встретится с Луисом Ортисом

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подтвердил появившуюся вчера неофициальную информацию о том, что следующим его боем станет матч-реванш с кубинцем Луисом Ортисом.
Обновлено в 00:18
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

У москвича в кафе стащили часы за 2 млн рублей

В Москве у мужчины похитили швейцарские часы за 2 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале»

Обновлено вчера в 13:44
Общество

Опубликован рейтинг самых востребованных в России профессий

ВНИИ труда провел исследование среди работодателей и выяснил, что самыми востребованными профессиями в России являются повар, кассир и педагог.
Обновлено в 02:43
Политика

Венгрия начала прокачку нефти по «Дружбе»

Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", говорится в сообщении "Транснефти".
Обновлено в 03:52
Общество

Детеныш сычуаньского такина появился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родился детеныш редкого вида парнокопытных – сычуаньского такина.
Обновлено в 02:55
Политика

Матвиенко заявила, что Совфед не изменит законы из-за дела Арашукова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что рабочая группа верхней палаты парламента, которой было поручено проработать предложения об ужесточении процедуры проверки кандидатов в члены в связи с ситуацией с экс-сенатором Рауфом Арашуковым, решила, что действующих законов достаточно для «отсеивания» людей, имеющих сомнительную репутацию.
Обновлено в 01:22
Авто

Новый Nissan Qashqai стал бестселлером марки в РФ

Обновленный Nissan Qashqai поступил в продажу в прошлом месяце и уже он стал бестселлером бренда в России.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе

Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.
Обновлено в 03:34
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет

Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин.
Обновлено в 00:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пабло Сарабия
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Севилья».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное