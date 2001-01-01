Футбол
Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии MarcaСпорт-Экспресс вчера в 16:30
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии Marca. 31-летний аргентинец в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром примеры.
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Армия и оружие
Неубиваемый: озвучен уровень защиты Крымского моста
Обновлено в 02:45
Происшествия
Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа
Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Гаджеты
Apple презентовала новый iPod Touch
Очередное устройство Apple было представлено во вторник, 28 мая. Речь идёт о новом мультимедийном проигрывателе iPod Touch.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Общество
В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»
Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Банда Циркача трижды похищала неуступчивого подмосковного бизнесмена
В Подмосковье по подозрению в похищениях людей и вымогательстве задержали пятерых участников банды вора в законе Олега Пирогова, более известного в криминальных кругах как Циркач, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью
Для прогулки Кудрявцева выбрала платье со сложным кроем, из-за чего у подписчиков ее супруга создалось впечатление, что Лера прячет таким образом «беременный» живот.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика
Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонами
В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Охранника, убившего казака в Ханты-Мансийске, осудили на девять лет
Житель Курганской области признан виновным в убийстве казака в Ханты-Мансийске, тело которого он расчленил и выкинул рядом со штабом местных представителей казачества, сообщили РИА Новости в среду в прокуратуре Югры.
Обновлено в 01:12
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Обновлено в 02:51
Наука
В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено вчера в 14:05
Шоу-бизнес
Пермская актриса Катерина Шпица снялась полуобнаженной для журнала
Пермская актриса Катерина Шпица украсила обложку июньского номера журнала «Кинорепотрёр».
Обновлено в 01:48
Политика
Кремль назвал внутренним делом Австрии отставку канцлера и правительства
Москва надеется, что отношения между Россией и Австрией продолжат развиваться вне зависимости от того, как завершатся выборы в республике, заявил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:31
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями
"Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.
Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Обновлено в 02:10
Недвижимость
В Петербурге увеличилась средняя площадь жилья
В Санкт-Петербурге за последний год на 4% увеличилась средняя площадь выставленных на продажу квартир.
Обновлено в 03:47
Единоборства
Деонтей Уайлдер подтвердил, что встретится с Луисом Ортисом
Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подтвердил появившуюся вчера неофициальную информацию о том, что следующим его боем станет матч-реванш с кубинцем Луисом Ортисом.
Обновлено в 00:18
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
У москвича в кафе стащили часы за 2 млн рублей
В Москве у мужчины похитили швейцарские часы за 2 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале»
Обновлено вчера в 13:44
Общество
Опубликован рейтинг самых востребованных в России профессий
ВНИИ труда провел исследование среди работодателей и выяснил, что самыми востребованными профессиями в России являются повар, кассир и педагог.
Обновлено в 02:43
Политика
Венгрия начала прокачку нефти по «Дружбе»
Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", говорится в сообщении "Транснефти".
Обновлено в 03:52
Общество
Детеныш сычуаньского такина появился в Московском зоопарке
В Московском зоопарке родился детеныш редкого вида парнокопытных – сычуаньского такина.
Обновлено в 02:55
Политика
Матвиенко заявила, что Совфед не изменит законы из-за дела Арашукова
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что рабочая группа верхней палаты парламента, которой было поручено проработать предложения об ужесточении процедуры проверки кандидатов в члены в связи с ситуацией с экс-сенатором Рауфом Арашуковым, решила, что действующих законов достаточно для «отсеивания» людей, имеющих сомнительную репутацию.
Обновлено в 01:22
Авто
Новый Nissan Qashqai стал бестселлером марки в РФ
Обновленный Nissan Qashqai поступил в продажу в прошлом месяце и уже он стал бестселлером бренда в России.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе
Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.
Обновлено в 03:34
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет
Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин.
Обновлено в 00:57