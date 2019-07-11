Футбол

Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPNREGNUM 00:23

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN. Об этом сообщается на сайте издания. Отмечается, что в прошедшем сезоне Месси забил 36 голов и отдал 13 результативных передач в 34 матчах чемпионата Испании.
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Месси — лучший игрок на международной арене по версии ESPN

Sport24.ruвчера в 21:56

Месси признан ESPN лучшим футболистом года

Чемпионатвчера в 23:28

Месси признан лучшим игроком на международной арене

Матч ТВвчера в 21:18

ESPN признал Месси лучшим игроком года

Soccer.ruвчера в 21:50

Месси - лучший футболист года по версии ESPN

Спорт-Экспрессвчера в 22:23

Месси признали лучшим игроком на международной арене

Газета.Ruвчера в 23:08

Месси признан лучшим игроком на международной арене

Sportbox.RUвчера в 21:18
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Политика

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Обновлено в 06:12
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Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

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Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов

По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
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Политика

Парад состоится: украинский генерал пошел против Зеленского

Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
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Анастасия Винокур: «Не понимала всей опасности для здоровья»

33-летняя дочь Владимира Винокура поделилась воспоминаниями о студенчестве. Балерина рассказала о препятствиях, стоящих на ее пути к мечте.
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В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски

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Обновлено в 05:37
Экономика

Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции

Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
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Подлодка «Владикавказ» прибыла в Кронштадт для участия в параде

Ожидается, что она примет участие в Главном военно-морском параде, который 28 июля пройдет в акватории Невы и в Кронштадте.
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Политика

Туск считает необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию

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Обновлено в 03:18
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Здоровье

Более 50 больниц Зауралья получат новое оборудование

Средства из областного и федерального бюджета в 2019 году направят в 53 медицинских учреждения Зауралья.
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Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
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Как пишет британский таблоид The Sun, неизвестный мужчина пробрался на территорию Букингемского дворца и был задержан полицией недалеко от спальни королевы.
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Дэвид Финчер снимет фильм о Германе Манкевиче, сценаристе "Гражданина Кейна", роль которого исполнит Гэри Олдман, сообщает Screeenrant.
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Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
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В Польше ищут пропавшего пятилетнего россиянина

В Польше ведутся поиски пятилетнего российского мальчика Давида Жуковского, который пропал после того, как его забрал отец из местного поселения.
Обновлено в 06:42
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«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»

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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
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В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму

Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
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Двое россиян арестованы после ЧП во время салюта в Минске

Двое граждан РФ арестованы после ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске.
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Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
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Хоккей

КХЛ рассказала об особенностях календаря

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский выделил главные особенности составления календаря Континентальной хоккейной лиги на сезон-2019/20.
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В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
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Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Безопасность не может быть обеспечена.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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