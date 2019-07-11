Футбол
Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPNREGNUM 00:23
Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN. Об этом сообщается на сайте издания. Отмечается, что в прошедшем сезоне Месси забил 36 голов и отдал 13 результативных передач в 34 матчах чемпионата Испании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 06:59, Вашингтон
Политика
Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского
Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Кино
Никита Джигурда озвучил злодея в индийском фильме «Робот 2.0»
Никита Джигурда озвучил в индийском блокбастере под названием "Робот 2.0"футуристичного злодея, способного управлять смартфонами.
Обновлено в 04:09
Политика
Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады
Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Политика
Парад состоится: украинский генерал пошел против Зеленского
Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:02
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур: «Не понимала всей опасности для здоровья»
33-летняя дочь Владимира Винокура поделилась воспоминаниями о студенчестве. Балерина рассказала о препятствиях, стоящих на ее пути к мечте.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски
Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:37
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Подлодка «Владикавказ» прибыла в Кронштадт для участия в параде
Ожидается, что она примет участие в Главном военно-морском параде, который 28 июля пройдет в акватории Невы и в Кронштадте.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Туск считает необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию
"Недавнее решение России запретить полеты в Грузию является необоснованным и непропорциональным, но ваша страна справлялась с внешним давлением раньше и справится на этот раз", - сказал Туск, подчеркнув, что ЕС выражает Грузию свою поддержку и солидарность.
Обновлено в 03:18
Политика
В Раде поддержали отставку Климкина
Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.
Обновлено в 03:50
Здоровье
Более 50 больниц Зауралья получат новое оборудование
Средства из областного и федерального бюджета в 2019 году направят в 53 медицинских учреждения Зауралья.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына
Обновлено в 04:10
Происшествия
Неизвестный пытался проникнуть в спальню королевы Елизаветы II
Как пишет британский таблоид The Sun, неизвестный мужчина пробрался на территорию Букингемского дворца и был задержан полицией недалеко от спальни королевы.
Обновлено в 02:14
Кино
Дэвид Финчер снимет фильм о сценаристе «Гражданина Кейна»
Дэвид Финчер снимет фильм о Германе Манкевиче, сценаристе "Гражданина Кейна", роль которого исполнит Гэри Олдман, сообщает Screeenrant.
Обновлено в 05:47
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Польше ищут пропавшего пятилетнего россиянина
В Польше ведутся поиски пятилетнего российского мальчика Давида Жуковского, который пропал после того, как его забрал отец из местного поселения.
Обновлено в 06:42
Спорт
CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от ОИ
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
Обновлено в 06:58
Общество
В Цюрихе суд запретил петуху кукарекать по ночам
Жители Цюриха обратились в суд из-за криков петуха, который мешал им спать по ночам. Об этом сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму
Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Двое россиян арестованы после ЧП во время салюта в Минске
Двое граждан РФ арестованы после ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске.
Обновлено в 06:38
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено вчера в 06:07
Хоккей
КХЛ рассказала об особенностях календаря
Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский выделил главные особенности составления календаря Континентальной хоккейной лиги на сезон-2019/20.
Обновлено в 05:27
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено вчера в 16:29