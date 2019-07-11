Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN. Об этом сообщается на сайте издания. Отмечается, что в прошедшем сезоне Месси забил 36 голов и отдал 13 результативных передач в 34 матчах чемпионата Испании.

Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN

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