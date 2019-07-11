Футбол
Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPNREGNUM 00:23
Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN. Об этом сообщается на сайте издания. Отмечается, что в прошедшем сезоне Месси забил 36 голов и отдал 13 результативных передач в 34 матчах чемпионата Испании.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Обновлено в 03:29
Энергетика
Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике
Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Гаджеты
Nintendo представила полностью портативную консоль Switch Lite
Компания Nintendo презентовала полностью портативную консоль Switch Lite.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
Ученые признали прививки от гриппа безопасными для беременных женщин
Дети женщин, получивших прививку от свиного гриппа во время беременности, не страдают от проблем со здоровьем и задержек в развитии, как этого опасались некоторые врачи и обыватели в прошлом.
Обновлено в 04:27
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как пользоваться смартфонами и другими устройствами с литий-йонными аккумуляторами, чтобы избежать их возгорания.
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Происшествия
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.
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Происшествия
Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий Иванову.
Обновлено в 04:41
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:17
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
На журналистку Bloomberg напали в Москве
В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Норвежские учёные осматривают затонувшую АПЛ «Комсомолец»
Норвежское научно-исследовательское судно «G. O. Sars» находится сейчас в Норвежском море, над затонувшей 7 апреля 1989 года атомной подводной лодкой «Комсомолец».
Обновлено 09 июля в 03:23
Происшествия
Следствие назвало возможную причину гибели 20-летней гандболистки
Ожидается, что Федерация гандбола России окажет финансовую помощь семье погибшей спортсменке Ранее сообщалось, что стал известен возможный виновник гибели 20-летней гандболистки.
Обновлено в 04:49
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Кандидат в депутаты Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" и советник президента Украины Никита Потураев предложил переименовать Россию в "Московию", а русский язык - в "российский".
Обновлено в 01:28
Кино
Режиссер Дэвид Финчер снимет для Netflix полнометражный фильм
Голливудский режиссер Дэвид Финчер снимет полнометражный фильм «Манк» для Netflix, это будет биографическая лента о Хермане Манкевиче, который в соавторстве с Орсоном Уэллсом создал сценарий для одной из классических картин американского кинематографа – «Гражданина Кейна».
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Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сел на астероид Рюгу
Обновлено в 02:43
Политика
В Кремле призвали к сдержанности всех игроков в Персидском заливе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает к сдержанности всех игроков в Персидском заливе.
Обновлено в 05:22
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Политика
Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Тодоренко показала платье со свадьбы с Топаловым
Певица и телеведущая Регина Тодоренко, на днях вышедшая замуж за певца Влада Топалова показала у себя в Instagram фотографии с мужем, где она стоит в свадебном платье.
Обновлено вчера в 13:57
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
В последний раз доллар находился ниже отметки в 63 рубля 2 июля текущего года. Курс евро опустился на 13 копеек и составил 70,96 рубля.
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Политика
Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины
Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына
По подозрению в жестоком избиении задержан отец ребенка, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.
Обновлено в 04:10
Футбол
«Ростов» подписал контракт с футболистом «Спартака»
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе
Зеленский потребовал от Руслана Хомчака - начальника генштаба и главнокомандующего ВСУ, - всем подразделениям ВСУ, занимающихся обнаружением и ликвидацией диверсионных групп, сосредоточить свои усилия на увеличении активности.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
В Италии выпал град размером с апельсин. Есть пострадавшие
В Италии прошли проливные дожди с грозами, шквалистым ветром и градом. Отдельные градины достигали размера апельсина или яблока.
Обновлено в 02:27