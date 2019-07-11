Аргентинец Лионель Месси стал обладателем еще одной престижной награды. Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины признан лучшим международным футболистом по версии ESPN. Церемония вручения премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award) прошла минувшей ночью в Лос-Анджелесе.

Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN

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