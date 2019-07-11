Футбол
Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPNРоссийская газета 00:46
Аргентинец Лионель Месси стал обладателем еще одной престижной награды. Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины признан лучшим международным футболистом по версии ESPN. Церемония вручения премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award) прошла минувшей ночью в Лос-Анджелесе.
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Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе под Новосибирском
Смертельное ДТП произошло сегодня в девять часов утра на трассе Новосибирск-Ташанта Сегодня, в 9.00 на 10-2 километре автодороги Р-256 "Новосибирск-Ташанта" (Черепановский район Новосибирской области) произошла авария, унесшая жизни троих людей.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО
Обновлено вчера в 07:14
Экономика
ФНС не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости
Федеральная налоговая служба (ФНС) России не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости в России из-за отсутствия необходимых данных об их правообладателях, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей и их административных центров.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
2,5 тысячи десантников высадились в Крыму
Обновлено в 01:40
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
Россиянин решил продать открытки с Гитлером и поплатился
Жителя Иркутска оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снимется в шоу «Форт Боярд»
Ольга Бузова стала одной из участниц возрожденного шоу «Форт Боярд».
Обновлено вчера в 02:00
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов «Звезды»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о "запрещенных методах ведения войны" в связи с обстрелом съемочной группы телеканала "Звезда" в Донецкой народной республике, сообщает ведомство.
Обновлено в 03:27
Экономика
Смольный заплатит 14,5 млрд за контрольный пакет «Теплосети СПб»
Правительство Петербурга заплатит 14,5 млрд рублей за выкуп контрольного пакета акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» к 2024 году.
Обновлено в 03:00
Футбол
Футболистам «Краснодара» вручили бронзовые медали РПЛ
10 июля ФК "Краснодар" провел традиционную открытую тренировку, в ходе которой команде были вручены бронзовые медали за 3-е место в Российской Премьер-Лиге сезона-18/19.
Обновлено в 03:16
Энергетика
Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике
Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено вчера в 07:16
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Хоккей
Кудашов сменил Воробьева на посту главного тренера СКА
Обновлено вчера в 15:15
Транспорт
В центре Москвы перекроют движение 13 и 14 июля
Обновлено в 02:03
Политика
Цискаридзе отреагировал на мат грузинского журналиста Габунии
Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что грузинский журналист Георгий Габуния, позволивший себя мат в прямом эфире канала «Рустави 2», оскорбил в первую очередь себя.
Обновлено в 01:44
Музыка
Макаревич признался Собчак, что он миллионер
Певец Андрей Макаревич в интервью для телеведущей Ксении Собчак рассказал, что является миллионером.
Обновлено в 02:49
Наука
Россия обнаружит скрытые подлодки США
В России начали разработку и внедрение способа обнаружения подводных лодок противника по оставляемым ими следам от работы винтов.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон
Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Офицер ФСБ арестован по делу о фиктивной работе в адыгейском вузе
По версии следствия, директор Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета Лариса Вицюк, опасаясь негативных последствий, по требованию начальника белореченского отделения ФСБ Константина Николинко вынуждена была фиктивно трудоустроить его преподавателем, за что офицеру с 2011 по 2018 годы была начислена зарплата на сумму 733 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 23:17
Интернет
«Одноклассники» запустили собственный рекламный кабинет
На сайте и в приложении «Одноклассников» появится специальный рекламный кабинет для малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 02:29
Общество
День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября
"Объявить 7 и 8 сентября 2019 года днями празднования Дня города Москвы", - говорится в распоряжении.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20