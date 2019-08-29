Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиМесси признан лучшим форвардом Лиги чемпионов прошлого сезона

Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим нападающим Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19. Церемония объявления лауреатов состоялась в четверг в Монако. Помимо Месси, на приз претендовали Садьо Мане ("Ливерпуль") и Криштиану Роналду ("Ювентус").
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Роналду и Месси после жеребьевки в Монако: Криштиану — у вертолета с друзьями, Лео — с женой

Спорт-Экспрессвчера в 14:38

Месси — лучший нападающий Лиги чемпионов 2018/2019

Sport.ruвчера в 13:28

Месси — лучший нападающий Лиги чемпионов прошлого сезона

Sportbox.RUвчера в 12:56

Месси назван лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2018/19

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Матч ТВвчера в 12:56

Месси признан лучшим нападающим Лиги чемпионов прошлого сезона

ТАССвчера в 12:54
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:09, Вашингтон
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Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
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Политика

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ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом

Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета вчера в 11:26
Политика

Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
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Политика

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Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
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Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета Тельмана Исмаилова

Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения долгов, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
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Шоу-бизнес

Рулит Серябкина. Наргиз назвала причины разрыва с Фадеевым

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Главный региональный 01:55
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал вчера в 14:59
Политика

Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше

Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
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В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе акриламид.
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В Турции отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки

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В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме

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В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

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Дочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет

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На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи

РИА Новости вчера в 22:41
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