Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим нападающим Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19. Церемония объявления лауреатов состоялась в четверг в Монако. Помимо Месси, на приз претендовали Садьо Мане ("Ливерпуль") и Криштиану Роналду ("Ювентус").

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