Футбол

Месси признался, что его средний сын болеет за «Реал»RT на русском 15:18

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался журналистам, что его средний сын Матео является поклонником мадридского «Реала».
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