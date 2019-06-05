Футбол

Месси признался, что его средний сын болеет за «Реал»RT на русском вчера в 15:18

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался журналистам, что его средний сын Матео является поклонником мадридского «Реала».
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Месси признался, что его сын болеет за «Реал»

Sportbox.RU01:45

Месси признался, что его средний сын болеет за «Реал»

RT на русскомвчера в 15:18

Месси: средний сын является фанатом «Реала»

Чемпионатвчера в 14:21

Месси сообщил, что один из его сыновей является фанатом «Реала»

Sport24.ruвчера в 15:00

Месси: «Мой сын празднует голы „Реала“»

Soccer.ruвчера в 14:23

Средний сын Месси болеет за соперников «Барселоны»

Евро-футбол.рувчера в 15:01

Лионель Месси: «Средний сын является фанатом „Реала“»

Sports.ruвчера в 14:59
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Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

В ОБСЕ одобрили предложение Кучмы снять блокаду Донбасса

Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик заявил о том, что 19 июня на очередном заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе будет обсуждаться снятие экономической блокады с этого региона.
Обновлено в 00:49
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Наука

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Большая Удина. Об этом сообщают ученые из Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

Настя Квитко опубликовала новое фото в корсете

Настя Квитко опубликовала на своей странице в Instagram новый пост с очередной фотосессии.
Обновлено в 01:42
Политика

Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Наука

Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина

Обновлено вчера в 12:50
Политика

Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского

Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала свое первое интервью в 7-летнем возрасте

Полина Гагарина показала архивное видео, на котором она в 7-летнем возрасте дает свое первое интервью.
Обновлено вчера в 08:22
Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой США

Отмечается, что реакция общественности не вечеринку Меган Маркл в Нию-Йорке по случаю рождения сына вдохновила герцогиню на переезд в США.
Обновлено вчера в 21:41
Общество

Град в Крыму пробивал стекла автомобилей

Крупные куски льда «с неба» пробивали стекла легковых автомобилей, обрывали линии электропередач и уничтожили сельскохозяйственные посевы.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Почти 70 тысяч жителей Якутии остались без света

В результате отключения линии электропередач "Майя - Чурапча" оказались обесточены около 68 тысяч потребителей Якутии, сообщает в четверг ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
Обновлено в 01:19
Происшествия

СК начал проверку после исчезновения трех детей на Урале

Свердловские следователи начали проверку по факту исчезновения троих детей, которые ушли из дома в городе Реж и не вернулись, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:49
Кино

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль»

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС оценили американский сериал «Чернобыль», в котором рассказывается о самой аварии, произошедшей 26 апреля 1986-го года, и устранении ее последствий.
Обновлено в 02:41
Политика

Сенатор из США призвал Трампа остановить Болтона

Сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк призывает президента США Дональда Трампа помешать советнику по нацбезопасности Джону Болтону вести собственную внешнюю политику.
Обновлено в 01:54
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки

В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено вчера в 10:41
Авто

Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed

В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране

Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.
Обновлено вчера в 06:04
Экономика

Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии

Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
Обновлено в 02:30
Культура

Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian

Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Обновлено вчера в 16:58
Общество

Верховный суд фактически отменил срок давности

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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