Футбол
Месси признался, что его средний сын болеет за «Реал»RT на русском вчера в 15:18
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался журналистам, что его средний сын Матео является поклонником мадридского «Реала».
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Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
В ОБСЕ одобрили предложение Кучмы снять блокаду Донбасса
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик заявил о том, что 19 июня на очередном заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе будет обсуждаться снятие экономической блокады с этого региона.
Обновлено в 00:49
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Наука
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Большая Удина. Об этом сообщают ученые из Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Настя Квитко опубликовала новое фото в корсете
Настя Квитко опубликовала на своей странице в Instagram новый пост с очередной фотосессии.
Обновлено в 01:42
Политика
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Наука
Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского
Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала свое первое интервью в 7-летнем возрасте
Полина Гагарина показала архивное видео, на котором она в 7-летнем возрасте дает свое первое интервью.
Обновлено вчера в 08:22
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой США
Отмечается, что реакция общественности не вечеринку Меган Маркл в Нию-Йорке по случаю рождения сына вдохновила герцогиню на переезд в США.
Обновлено вчера в 21:41
Общество
Град в Крыму пробивал стекла автомобилей
Крупные куски льда «с неба» пробивали стекла легковых автомобилей, обрывали линии электропередач и уничтожили сельскохозяйственные посевы.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Почти 70 тысяч жителей Якутии остались без света
В результате отключения линии электропередач "Майя - Чурапча" оказались обесточены около 68 тысяч потребителей Якутии, сообщает в четверг ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
Обновлено в 01:19
Происшествия
СК начал проверку после исчезновения трех детей на Урале
Свердловские следователи начали проверку по факту исчезновения троих детей, которые ушли из дома в городе Реж и не вернулись, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:49
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль»
Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС оценили американский сериал «Чернобыль», в котором рассказывается о самой аварии, произошедшей 26 апреля 1986-го года, и устранении ее последствий.
Обновлено в 02:41
Политика
Сенатор из США призвал Трампа остановить Болтона
Сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк призывает президента США Дональда Трампа помешать советнику по нацбезопасности Джону Болтону вести собственную внешнюю политику.
Обновлено в 01:54
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки
В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено вчера в 10:41
Авто
Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране
Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.
Обновлено вчера в 06:04
Экономика
Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии
Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
Обновлено в 02:30
Культура
Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian
Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 16:58
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07