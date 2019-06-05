Месси признался, что его средний сын болеет за «Реал»RT на русском вчера в 15:18

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался журналистам, что его средний сын Матео является поклонником мадридского «Реала».

Месси признался, что его средний сын болеет за «Реал»

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