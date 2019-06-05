Футбол
Месси признался, что его средний сын болеет за «Реал»RT на русском вчера в 15:18
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался журналистам, что его средний сын Матео является поклонником мадридского «Реала».
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Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана
Около 20 аварий с участием 47 машин произошло на трассе в Приморском крае, затянутой с утра туманом.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе рассказала о смерти первенца
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина стала героиней программы "Судьба человека", где откровенно рассказала о браке со знаменитостью и тяжелых ударах на жизненном пути.
Обновлено вчера в 08:40
Игры
В GOG вышло дополнение Hellfire для первой Diablo — бесплатно!
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Бегущий по Петербургу Саркози попал на видео
Бывшего главу Франции Николя Саркози засняли на видео в Михайловском парке в Петербурге, когда он совершал пробежку в компании двоих охранников.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Авто
Jaguar представил мощный седан XE SV Project 8 Touring
Британская автомобильная компания Jaguar несколько дней назад рассекретила перед широкой аудиторией самый мощный седан Jaguar XE SV Project 8 Touring, который уже получил звание коллекционной модели.
Обновлено в 01:08
Футбол
Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций УЕФА
В полуфинальном матче футбольной Лиги наций УЕФА сборная Португалии на поле стадиона "Драгау" в Порту обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. У победителей встречи хет-трик оформил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший мячи на 25-й, 88-й и 90-й минутах встречи, а у проигравших единожды отличился Рикардо Родригес, реализовавший пенальти на 57-й минуте.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие
Американский сенатор заявил, что война в Сирии быстро закончится в случае вывода войск США
Война в Сирии закончится очень быстро, если Вашингтон выведет свои войска из республики, считает американский сенатор Ричард Блэк.
Обновлено в 02:31
Политика
Кучма предложил прекратить блокаду Донбасса
Снять блокаду предложил представитель Украины в группе Леонид Кучма, сообщил журналистам после заседания в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 01:20
Политика
Трамп арендовал четыре лимузина у похоронной фирмы
Обновлено вчера в 11:11
Культура
Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian
Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Венгрия расширит свою ГТС для газа из «Турецкого потока»
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».
Обновлено в 03:25
Общество
Воздух в Москве в четверг накалится до +31 градуса
"По прогнозам синоптиков Росгидромета днем 6 июня местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30+31 градус Цельсия", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества
Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Политика
Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля
Обновлено в 04:02
Политика
Зеленский попросил у США новые вооружения
Американский сенатор-республиканец Роберт Портман рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений.
Обновлено в 01:44
Политика
США получили контроль над «Русалом» при помощи санкций, заявил Сечин
Администрация США при помощи санкций фактически получила контроль над "Русалом" и, следовательно, рядом отраслей промышленности РФ, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 03:51
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» и повел в финальной серии
ЦСКА выиграл у "Химок" (106:85) в стартовом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Счет в серии: 1-0 в пользу московских армейцев.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Помпео заявил о сложности в обеспечении единства оппозиции Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео признал, что обеспечивать единство венесуэльской оппозиции очень сложно, так как многие ее представители хотят занять пост президента республики.
Обновлено вчера в 16:57
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли пьет гормоны и готовится к смене пола
13-летняя дочь Джоли пьет гормоны и готовится к смене пола Шайло, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, никогда не ощущала себя девочкой.
Обновлено вчера в 17:27
Интернет
Instagram анонсировал новый формат контентной рекламы
Для реализации нового рекламного формата Instagram-блогеры получат возможность разрешить бренду использовать публикации в настройках.
Обновлено в 01:20
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Футбол
«Тоттенхэм» потребует у «Реала» свыше 100 млн фунтов за Эриксена
По данным The Times, в ходе минувшего сезона мадридский клуб уже отказывался платить за Эриксена требуемые «шпорами» 132 млн фунтов (150 млн евро).
Обновлено вчера в 22:21