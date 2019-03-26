Футбол

Месси покрыл свой телефон золотом в 24 каратаSoccer.ru 11:40

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приобрел новый iPhone XS Max, украсив его золотом в 24 карата. На задней крышке телефона изображен игровой номер "10" аргентинца, эмблемы "Барселоны" и сборной Аргентины, а также имена его жены и детей.
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Месси приобрёл айфон и покрыл его 24-каратным золотом

Чемпионат11:22

СМИ: Месси стал обладателем золотого айфона

Спорт-Экспресс13:58

Месси покрыл свой телефон золотом в 24 карата

Soccer.ru11:40

Месси приобрел телефон и покрыл его золотом

Матч ТВ14:03

Месси купил телефон за полмиллиона рублей

News.ru10:51

Месси купил айфон и покрыл его золотом в 24 карата

Sport24.ru10:29

Золотой Айфон. У Месси новая игрушка в 24 карата. ФОТО

Sport.ru11:43
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия

Глыба льда упала на женщину в центре Мурманска

Обновлено в 12:58
Политика

РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»

Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.
Обновлено в 13:25
Энергетика

Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо

Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие

Американские военные закрыли доступ к жителям лагеря «Рукбан»

Командование американских войск в зоне Эт-Танф в Сирии закрыло доступ к жителям лагеря Рукбан для мониторинга и оценки обстановки, говорится в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Пентагон: США не намерены применять силу в Венесуэле

Соединённые Штаты не намерены прибегать к военным мерам решения ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 13:46
Политика

В МИД ответили на обвинения ОАГ во вмешательстве в дела Венесуэлы

Москва сожалеет, что усилению "колонизаторских замашек" Вашингтона недальновидно помогает руководство Организации американских государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения в адрес России в якобы военном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 12:17
Здоровье

Эксперты Роскачества провели исследование пальмового масла

С 1995 года до настоящего момента производство пальмового масла возросло с 15,2 млн тонн в год до 66,8 млн Специалисты Роскачества провели исследование пальмового масла, про которое ходит много легенд.
Обновлено в 04:17
Происшествия

СК возбудил дело после ранения ножом школьницы в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом ученицы школы в Москве. Об этом говорится в сообщении управления СК по столице.
Обновлено в 13:09
Кино

Сергея Соловьева срочно госпитализировали

Известного российского режиссера Сергея Соловьева срочно госпитализировали, пишет Star Hit.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия

Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия Совсем скоро артистка отметит юбилей.
Обновлено в 06:47
Политика

Путину заранее доложили о деле Абызова

Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля

Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
Обновлено в 03:44
Политика

Суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая

Подольский суд Киева продлил арест главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Наука

Эксперимент в ЦЕРН подтвердил существование пентакварков

Обновлено в 12:10
Гаджеты

Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro

Обновлено в 12:40
Политика

Путин и Лукашенко поговорили о Союзном государстве

Обновлено в 13:55
Единоборства

Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уходит из спорта. Об этом он объявил в своем Twitter.
Обновлено в 02:26
Хоккей

Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»

Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Кино

«Мстители: Финал» будет самым длинным фильмом в истории Marvel

Кинокомикс «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом киновселенной Marvel: новая серия супергеройской саги будет длиться не менее трёх часов.
Обновлено в 13:21
Общество

В Росгвардии призвали не воспринимать их как «беснующихся монстров»

Как пояснил Меликов, бойцы Росгвардии, это прежде всего те, кто при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию «в границах загона» и не допустить волнений.
Обновлено в 09:55
Общество

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

Обновлено в 13:13
Спорт

Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров

Обновлено в 08:23
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Обновлено в 06:36
Футбол

Кевин-Принс Боатенг назвал лучшего футболиста, с кем ему приходилось играть

Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг ответил на вопрос о том, кто является лучшим футболистом из тех, с кем он когда-либо играл на поле.
Обновлено в 11:38
Происшествия

СК возбудил дело по факту пыток населения на Украине сотрудниками СБУ

СК России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток «гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине».
Обновлено в 11:53
Наука

Ученые: Фруктоза провоцирует развитие рака

Подсластители на основе фруктозы могут провоцировать развитие рака прямой кишки.
Обновлено 24 марта в 12:10
Футбол

Юношеская сборная России проиграла Ирландии в Краснодаре

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) уступила команде Ирландии в матче третьего тура Элитного раунда Евро-2019, который прошел в Краснодаре.
Обновлено в 11:49
Авто

Названы самые популярные новые седаны в России

Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Россия осудила удар США по Афганистану

Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

Трое российских военных погибли в Сирии в ходе боя с террористами

Обновлено в 00:21
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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