Футбол
Месси покрыл свой телефон золотом в 24 каратаSoccer.ru 11:40
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приобрел новый iPhone XS Max, украсив его золотом в 24 карата. На задней крышке телефона изображен игровой номер "10" аргентинца, эмблемы "Барселоны" и сборной Аргентины, а также имена его жены и детей.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия
Глыба льда упала на женщину в центре Мурманска
Обновлено в 12:58
Политика
РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»
Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.
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Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Американские военные закрыли доступ к жителям лагеря «Рукбан»
Командование американских войск в зоне Эт-Танф в Сирии закрыло доступ к жителям лагеря Рукбан для мониторинга и оценки обстановки, говорится в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Пентагон: США не намерены применять силу в Венесуэле
Соединённые Штаты не намерены прибегать к военным мерам решения ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 13:46
Политика
В МИД ответили на обвинения ОАГ во вмешательстве в дела Венесуэлы
Москва сожалеет, что усилению "колонизаторских замашек" Вашингтона недальновидно помогает руководство Организации американских государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения в адрес России в якобы военном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 12:17
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Эксперты Роскачества провели исследование пальмового масла
С 1995 года до настоящего момента производство пальмового масла возросло с 15,2 млн тонн в год до 66,8 млн Специалисты Роскачества провели исследование пальмового масла, про которое ходит много легенд.
Обновлено в 04:17
Происшествия
СК возбудил дело после ранения ножом школьницы в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом ученицы школы в Москве. Об этом говорится в сообщении управления СК по столице.
Обновлено в 13:09
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Сергея Соловьева срочно госпитализировали
Известного российского режиссера Сергея Соловьева срочно госпитализировали, пишет Star Hit.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия
Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия Совсем скоро артистка отметит юбилей.
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Политика
Путину заранее доложили о деле Абызова
Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля
Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
Обновлено в 03:44
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая
Подольский суд Киева продлил арест главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Наука
Эксперимент в ЦЕРН подтвердил существование пентакварков
Обновлено в 12:10
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Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
Обновлено в 12:40
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Путин и Лукашенко поговорили о Союзном государстве
Обновлено в 13:55
Единоборства
Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уходит из спорта. Об этом он объявил в своем Twitter.
Обновлено в 02:26
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Кино
«Мстители: Финал» будет самым длинным фильмом в истории Marvel
Кинокомикс «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом киновселенной Marvel: новая серия супергеройской саги будет длиться не менее трёх часов.
Обновлено в 13:21
Общество
В Росгвардии призвали не воспринимать их как «беснующихся монстров»
Как пояснил Меликов, бойцы Росгвардии, это прежде всего те, кто при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию «в границах загона» и не допустить волнений.
Обновлено в 09:55
Спорт
Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров
Обновлено в 08:23
Футбол
Кевин-Принс Боатенг назвал лучшего футболиста, с кем ему приходилось играть
Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг ответил на вопрос о том, кто является лучшим футболистом из тех, с кем он когда-либо играл на поле.
Обновлено в 11:38
Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток населения на Украине сотрудниками СБУ
СК России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток «гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине».
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Ученые: Фруктоза провоцирует развитие рака
Подсластители на основе фруктозы могут провоцировать развитие рака прямой кишки.
Обновлено 24 марта в 12:10
Футбол
Юношеская сборная России проиграла Ирландии в Краснодаре
Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) уступила команде Ирландии в матче третьего тура Элитного раунда Евро-2019, который прошел в Краснодаре.
Обновлено в 11:49
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Россия осудила удар США по Афганистану
Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители.
Обновлено в 12:08