Футбол

Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей», оформив хет-трикВести.Ru 12:37

Севилья — Барселона
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Хесус Навас
22′
26′
Лионель Месси
38′
Жерар Пике
Габриэль Меркадо
42′
46′
Нелсон Семеду
Серхи Роберто
46′
Артуро Видаль
Усман Дембеле
Марко Рог
49′
Габриэль Меркадо
Франко Васкес
51′
Максимилиан Вебер
57′
Максимилиан Вебер
Ибраим Амаду
58′
Марко Рог
Роке Меса Кеведо
62′
67′
Лионель Месси
Франко Васкес
70′
79′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
Симон Кьер
80′
Пабло Сарабия
83′
85′
Лионель Месси
Роке Меса Кеведо
90′
90′+3′
Луис Суарес
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал главной звездой матча 25 тура чемпионата Испании против "Севильи". Каталонский клуб одержал убедительную победу на андалусийцами со счетом 4:2. Аргентинец стал автором трех мячей.
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