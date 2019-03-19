Футбол
Месси презентовал новую форму сборной АргентиныSoccer.ru 08:39
Пресс-служба сборной Аргентины презентовала новую форму национальной команды. Капитан сборной Лионель Месси показал новую футболку, в которой Аргентина будет выступать в Кубке Америки 2019.
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Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник
В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 09:05
Футбол
Касильяс: «Реал» сработал потрясающе, купив Милитао у «Порту»
Вратарь «Порту» Икер Касильяс, ранее выступавший за «Реал», прокомментировал переход своего партнёра по команде защитника Эдера Милитао в мадридский клуб.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Генпрокуратура разрешила числящимся в «списке Титова» вернуться
В феврале 2018 года Титов направил в Кремль «лондонский список» из 16 фамилий с просьбой рассмотреть условия для прекращения розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в отношении бизнесменов, желающих вернуться в Россию.
Обновлено в 12:08
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Экономика
Роман Абрамович продает и Evraz
Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Футбол
Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»
Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено в 12:58
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Один человек погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области
Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП".
Обновлено в 12:25
Здоровье
В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом
Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Футбол
Олег Кононов встретился с тренерами академии «Спартака»
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов и спортивный директор клуба Сергей Родионов провели встречу с тренерским составом академии имени Федора Черенкова.
Обновлено в 11:42
Футбол
CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о финансовом fair play
Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) удовлетворил апелляцию "ПСЖ" по делу о финансовом fair play.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ
Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Здоровье
В США родился аномально крупный ребенок
Обновлено в 12:42
Наука
Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды
Обновлено в 05:20
Политика
Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине
Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Космос
Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры
Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).
Обновлено в 04:19
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС
«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Общество
Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян
Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Политика
Бразилия разрешила США использовать свой космодром
Президент Бразилии Жаир Болсонару в своём Twitter сообщил, что Бразилиа и Вашингтон подписали соглашение, которое позволит США запускать спутники и ракеты с бразильского космодрома «Алкантара».
Обновлено вчера в 21:32
Игры
К выходу готовится бесплатная мобильная версия игры Call of Duty
Компании Activision и Tencent представили бесплатную мобильную версию игры Call of Duty.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком
На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Симоньян и Кеосаян ждут ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".
Обновлено в 11:17
Происшествия
СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Политика
Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией
Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом
Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.
Обновлено в 11:22