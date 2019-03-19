Футбол

Месси представил новую форму сборной АргентиныЕвро-футбол.ру 08:39

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси представил новую форму команды. Фотография с Месси в обновлённой форме появилась в официальном Twitter аргентинской сборной.
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Месси и Дибала представили новую форму сборной Аргентины

Чемпионат09:07

Месси презентовал новую форму сборной Аргентины

Sport24.ru08:23

Месси представил новую форму сборной Аргентины

Евро-футбол.ру08:39

Месси презентовал новую форму сборной Аргентины

Soccer.ru08:39

Месси представил новую форму сборной Аргентины

ProstoProSport08:41

Месси и Дибала представили новую форму сборной Аргентины

Спорт-Экспресс07:58

Месси, Дибала, Паредес и Маммана представили форму сборной Аргентины

Sports.ru08:15
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Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
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Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о сложении полномочий главы государства.
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Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Обновлено в 08:21
Экономика

МТС снизила оценку затрат на выполнение закона Яровой

МТС изменила прогноз затрат на исполнение закона Яровой: теперь оператор рассчитывает потратить 50 млрд руб. вместо 60 млрд руб. за пять лет, говорится в его сообщении.
Обновлено в 08:00
Экономика

Росстат зафиксировал рывок промышленного производства

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
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Транспорт

«Аэрофлот» и «Россия» введут безбагажные тарифы

«Группа «Аэрофлот» со 2 апреля 2019 г. вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпании «Россия», а также ПАО «Аэрофлот», где существует повышенный спрос на эту услугу», — говорится в сообщении.
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«Локомотив» и СКА продолжат противостояние в Ярославле

В случае победы - серия еще вернется в Ярославль. Сегодня вечером на «Арене-2000» - продолжение противостояния «Локомотива» и СКА.
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Немецкий депутат призвал «срочно прекратить» санкции против России

Депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено в 09:29
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Фигуристка Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова закроет короткую программу в женском одиночном катании в стартовый день чемпионата мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:59
Транспорт

В РЖД пообещали добавить в новые плацкартные вагоны крючки и полки

Обновлено в 06:40
Транспорт

Беглов прокатился на новом электробусе вместе с горожанами

Принявший участие в мероприятии глава Петербурга Александр Беглов проехал на электробусе три остановки.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Власти Италии не собираются впускать мигрантов с корабля Mare Jonio

Корабль Mare Jonio, принадлежащий неправительственной организации Mediterranea Saving Humans, не будет впущен на территорию Италии, заявил во вторник, 19 марта, вице-премьер, министр внутренних дел Маттео Сальвини, передает информагентство Askanews.
Обновлено в 05:18
Кино

ТАСС: Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище

Церемония прощания пройдет 21 марта Церемония прощания с режиссером Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Доме кино, сообщает Союз кинематографистов России.
Обновлено в 06:02
Общество

Суд отказал в иске возмущенному рекламой Reebok москвичу

Кунцевский суд Москвы отклонил иск жителя столицы Олега Воронина к ООО «Адидас» о возмещении морального вреда из-за рекламы бренда Reebok, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 08:24
Здоровье

Ученые раскрыли связь между газировкой и ранними смертями

Употребление чрезмерно больших количеств газировки и прочих сладких напитков заметно повышает шансы умереть в раннем возрасте от болезней сердца и сосудов, а также рака.
Обновлено вчера в 05:18
Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
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Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Кино

Пиратскую копию фильма «Завод» удалили со 129 сайтов

Более сотни сайтов в сети интернете очистили от нелицензионной копии российского фильма «Завод» режиссёра Юрия Быкова, который вышел в российский прокат в феврале 2019 года.
Обновлено в 08:18
Спорт

Объявлен состав сборной России на финальный этап КМ по биатлону

Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии

По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка

В Даугавпилсском автобусном парке заявили, что конфликт произошел не из-за языка Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Штаб командования ядерными силами США затопило

В американском штате Небраска военную базу "Оффатт" затопило из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури, заявил командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион в фейсбуке.
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Экономика

ЛСР увеличила чистую прибыль в 2018 году на 2%

Девелоперская группа ЛСР в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 16,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:07
Футбол

Роман Зобнин пропустит не меньше месяца

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин выбыл из строя как минимум на месяц.
Обновлено в 08:06
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Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка

Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка Сенсационные новости от окружения телеведущей.
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Здоровье

Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными

Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия

В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком

На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.
Обновлено в 09:25
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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