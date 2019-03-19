Футбол
Месси представил новую форму сборной АргентиныЕвро-футбол.ру 08:39
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси представил новую форму команды. Фотография с Месси в обновлённой форме появилась в официальном Twitter аргентинской сборной.
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Энергетика
Глава «Лукойла» выступил за возврат продажи алкоголя на АЗС
«Лукойл» поддерживает возврат продаж слабоалкогольных напитков на автозаправочные станции (АЗС).
Обновлено в 08:37
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Экономика
ФАС прекратила дело против «Р-Фарм» и Минздрава
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов.
Обновлено в 11:20
Политика
Матвиенко назвала неожиданной отставку Назарбаева
Обновлено в 10:53
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Омске потушили пожар на заводе
Крупный пожар на литейно-механическом заводе в Омске удалось потушить, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:26
Политика
Путин примет победителей конкурса «Лидеры России»
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с будущими руководителями - победителями конкурса "Лидеры России".
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах подводников
Евменов отметил, что доходы командира подлодки на Северном флоте сегодня выше вознаграждения командира полка, служащего в центральной части страны, более чем в два раза, пишет RNS.
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Шоу-бизнес
Женщина из Зеленодольска объявила себя мамой умершего Олега Яковлева
Жительница Зеленодольска рассказала, что Олег Яковлев был ее сыном.
Обновлено в 10:40
Космос
Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент
Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 09:47
Политика
AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США
Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Транспорт
В Петербурге выпустили на линию 10 электробусов
Десять автобусов с электрическим двигателем начали обслуживать маршрут №128 в Санкт-Петербурге, между Наличной улицей на Васильевском острове и Аптекарской набережной на Петроградской стороне.
Обновлено в 10:18
Гаджеты
NVIDIA анонсировала поддержку рейтресинга на более старых видеокартах
В апреле NVIDIA добавит поддержку DirectX-трассировки лучей (DXR) в свои более старые видеокарты.
Обновлено вчера в 20:22
Технологии
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Здоровье
В Институте им. Склифосовского делают уникальные операции гамма-ножом
Сама операция длится всего около часа, долгой реабилитации не требует. А главное всё проходит без крови и боли.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Экономика
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Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26
Интернет
Instagram запустил функцию для покупок в приложении
Обновлено в 10:48
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к согласию
Все потому, что Джоли и Питт никак не договорятся об опеке над шестью наследниками и разделе имущества.
Обновлено в 03:30
Политика
Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.
Обновлено в 10:48
Политика
В НАТО призвали вернуть Крым Украине
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Порошенко заявил о попытке РФ сорвать выборы на Украине
Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия пытается сорвать выборы в стране. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Валерия Леонтьева с 70-летним юбилеем
Певица Алла Пугачева поздравила знаменитого певца и композитора Валерия Леонтьева с 70-летним юбилеем.
Обновлено в 09:48
Общество
Собянин рассказал о сохранении культурного наследия Москвы
Собянин напомнил, что в 2010 году в Москве в неудовлетворительном состоянии находились 1325 объектов культурного наследия - это 39% от их общего числа.
Обновлено в 06:50
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой
Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Ани Лорак и Филипп Киркоров провели вечер в обществе Хелен Миррен
«Потрясающий вечер в обществе роскошных женщин - великой актрисы Хелен Миррен и очаровательной Ани Лорак», - подписал снимок Киркоров.
Обновлено в 00:06
Здоровье
Китай отменил карантин в 90% районов, прежде зараженных чумой свиней
Заместитель министра сельского хозяйства КНР Юй Канчжэнь сообщил об отмене карантина на территории 90% районов, где он был введен ранее в связи с распространением африканской чумы свиней.
Обновлено в 11:18