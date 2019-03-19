Футбол
Месси представил новую форму сборной АргентиныЕвро-футбол.ру 08:39
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси представил новую форму команды. Фотография с Месси в обновлённой форме появилась в официальном Twitter аргентинской сборной.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Авто
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Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
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Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
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Во вторник, 19 марта, Совет Европейского Союза утвердил набор экстренных мер, которые будут регулировать отношения Евросоюза с Лондоном, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
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В прошлые годы не без участия горожан был разработан и внедрен новый стандарт в московских поликлиниках.
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Кино
Скончался режиссер Марлен Хуциев
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Следствием и судом установлено, что 25 августа 2017 года нетрезвый 25-летний молодой человек, находясь на территории Владимирской области, вызвал автомашину марки «Toyota», принадлежащую 45-летней женщине, которая занималась частным извозом.
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Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
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Обновлено в 15:33
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Космос
«Роскосмос» оштрафовал своего подрядчика на 155 млн руб
«Роскосмос» оштрафовал Исследовательский центр им. Келдыша (входит в структуру госкорпорации) за просрочку в рамках госконтракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.
Обновлено в 15:43
Экономика
Социальные пенсии в России индексируются с 1 апреля на два процента
Постановление правительства РФ об индексации социальных пенсий на два процента с 1 апреля текущего года подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано сегодня.
Обновлено вчера в 05:54
Спорт
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Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
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Единоборства
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Всемирная ассоциация бокса (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика провести обязательную защиту пояса в поединке с бывшим обладателем титула россиянином Денисом Лебедевым.
Обновлено в 15:47
Политика
Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
Обновлено в 14:28
Транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
Обновлено вчера в 07:38
Армия и оружие
Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.
Обновлено вчера в 19:56