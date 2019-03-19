Футбол

Месси представил новую форму сборной АргентиныЕвро-футбол.ру 08:39

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси представил новую форму команды. Фотография с Месси в обновлённой форме появилась в официальном Twitter аргентинской сборной.
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Месси вернулся в сборную Аргентины. Что ему там делать?

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Месси и Дибала представили новую форму сборной Аргентины

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Месси представил новую форму сборной Аргентины

Евро-футбол.ру08:39
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Авто

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В Праге выявили группу российских хакеров, связанных с ФСБ

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В четвертом матче 1/4 финала армейцы оказались сильнее "бело-голубых". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
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Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
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Во вторник, 19 марта, Совет Европейского Союза утвердил набор экстренных мер, которые будут регулировать отношения Евросоюза с Лондоном, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
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Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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