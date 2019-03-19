Месси представил новую форму сборной АргентиныЕвро-футбол.ру 08:39

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси представил новую форму команды. Фотография с Месси в обновлённой форме появилась в официальном Twitter аргентинской сборной.

Политика МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.

Происшествия Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.

Происшествия Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес Анна Седокова пристраивает собак Анна Седокова решила помочь приюту для собак Super.Sobaka.

Политика Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.

Происшествия Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперника Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.

Спорт Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.

Происшествия Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.

Здоровье Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.

Экономика Росстат сообщил о росте промышленного производства в стране За первые два месяца 2019 года в России зафиксирован рост объемов промышленного производства на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Происшествия В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.

Происшествия Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии Второй ребенок погиб в результате обстрела террористами школьного автобуса в сирийском Алеппо.

Авто «Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили "Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.

Политика США готовы к торговому партнерству с Британией после Brexit Соединенные Штаты будут готовы оперативно заключить новые торговые соглашения с Великобританией после Brexit, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Недвижимость Банки начали продавать квартиры с жильцами Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.

Политика Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».

Игры Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.

Политика Пушков ответил на слова Волкера о выгодах России от НАТО Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление спецпредставителя США Курта Волкера о выгодах России от расширения НАТО.

Шоу-бизнес Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.

Музыка Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.

Происшествия Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.