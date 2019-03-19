Футбол
Месси представил новую форму сборной АргентиныЕвро-футбол.ру 08:39
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси представил новую форму команды. Фотография с Месси в обновлённой форме появилась в официальном Twitter аргентинской сборной.
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МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
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Назарбаев ушел с поста президента Казахстана
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Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
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В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
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Анна Седокова решила помочь приюту для собак Super.Sobaka.
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Политика
Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе
Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.
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Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.
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Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
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Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
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Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
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Обновлено в 11:10
Здоровье
Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными
Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Экономика
Росстат сообщил о росте промышленного производства в стране
За первые два месяца 2019 года в России зафиксирован рост объемов промышленного производства на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:27
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В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
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Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии
Второй ребенок погиб в результате обстрела террористами школьного автобуса в сирийском Алеппо.
Обновлено в 15:42
Авто
«Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили
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Соединенные Штаты будут готовы оперативно заключить новые торговые соглашения с Великобританией после Brexit, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 16:25
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Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
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Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».
Обновлено в 06:39
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Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia
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Пушков ответил на слова Волкера о выгодах России от НАТО
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Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
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WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым
Обновлено в 15:20
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Прогноз курса рубля на лето относительно доллара опубликован
Опубликован курс рубля на лето относительно доллара.
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Музыка
Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе
Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.
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Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения
В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
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Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
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Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
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