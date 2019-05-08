Футбол

Месси повздорил с фанатами «Барселоны» в аэропорту ЛиверпуляSport24.ru 06:37

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Аргентинца задержали на стадионе после полуфинала Лиги чемпионов для сдачи допинг-теста. В аэропорт он приехал отдельно от остальной команды и подвергся нападкам фанатов из-за поражения 0:4.
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