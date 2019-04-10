Футбол

Месси повредил нос в МанчестереВести.Ru 02:03

"Барселона" в четвертьфинале Лиги чемпионов над "Манчестер Юнайтед" одержала победу со счетом 1:0. При этом получил повреждение капитан чемпионов Испании Лионель Месси. Во время столкновения с защитником хозяев поля Крисом Смоллингом Месси получил сильный удар по носу.
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СМИ: Месси пропустит матч с «Уэской» из-за повреждения

Матч ТВ01:46

СМИ: Месси получил трещину в носовой перегородке

Спорт-Экспресс01:56

У Месси трещина носовой перегородки, но Лео сыграет в ответном матче с «МЮ»

Sport24.ru02:12

Стало известно, сколько пропустит Месси из-за травмы

Sport.ru02:43

Месси получил трещину носовой перегородки в матче ЛЧ

Газета.Ru02:29

У Месси подозрение на трещину носовой перегородки, он пропустит несколько дней

Чемпионатвчера в 20:08

У Месси, вероятно, трещина носовой перегородки. Он пропустит несколько дней

Sports.ruвчера в 18:56
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Авто

Subaru анонсировал новый Outback

Обновлено вчера в 11:15
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Космос

ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз»

ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью «РИА Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца

Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, полуторамесячному младенцу сделали переливание крови по решению суда.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана доставили на допрос в Москву

Главу Дербентского района увезли в Москву, где оформили задержание по ст. 91 УПК РФ на 2-е суток.
Обновлено в 01:23
Политика

Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура

Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допущен к серийному производству

Межведомственная комиссия допустила к серийному производству пистолет "Удав", который придет на смену пистолету Макарова.
Обновлено в 02:17
Политика

В Судане произошел военный переворот

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 06:51
Авто

В России представлен обновленный пикап Isuzu D-Max

На российском рынке обновленный пикап будет предложен в шести вариантах, цены варьируются в пределах от 2 145 000 до 2 595 000 рублей.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

Более 170 гектаров томского леса незаконно переданы китайской компании

В ходе проверки в Томской области выяснилось, что власти незаконно передали 177 тысяч гектаров леса в аренду китайской компании на 49 лет.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

Последний оставшийся в живых узник «Собибора» рассказал о восстании

Семен Розенфельд - последний оставшийся в живых узник концлагеря "Собибор", который располагает самыми достоверными сведениями о жизни на этой "фабрике смерти".
Обновлено в 02:45
Технологии

В VK Coin приняли участие больше 4 млн пользователей ВКонтакте

ВКонтакте поделилась первыми итогами работы сервиса VK Coin на платформе VK Apps, который был запущен 1 апреля, а также анонсировала новые функции.
Обновлено 08 апреля в 05:42
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Обломки сбитого индийского спутника угрожают МКС

В свою очередь, руководитель NASA Джим Брайденстайн уже заявил, что уничтожение испытания нового индийского оружия привели к появлению 400 объектов космического мусора, при этом риск столкновения МКС с обломками увеличился более чем на 40%.
Обновлено в 02:36
Политика

Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Обновлено вчера в 22:26
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Футбол

«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги

Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Политика

Египет отказал США в создании «арабского НАТО»

Египет уведомил власти США в отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, известного как «арабское НАТО»).
Обновлено в 00:52
Общество

В Татарстане нашли самый дорогой и самый дешевый университеты в России

Университет Иннополис в Татарстане стал самым дорогим по стоимости обучения из высших учебных заведений в России — по направлению "Информатика и вычислительная техника" обучение обойдется 1,2 млн рублей в год.
Обновлено в 02:57
Спорт

Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании

Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено вчера в 12:41
Общество

Останкинская телебашня станет гигантской открыткой в День космонавтики

На гигантском поздравлении изобразят взлетающую ракету, фигуру космонавта и знаменитую фразу Юрия Гагарина: «Поехали!».
Обновлено в 02:04
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Суд арестовал имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал банковские счета и имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

В Омске ребёнок погиб на месте, упав со стиральной машины

В Омске двухлетняя девочка получила смертельную травму, упав со стиральной машины.
Обновлено в 00:36
Экономика

Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба

По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Экономика

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Хоккей

Малкин вышел на чистое 26-е место по голам в плей-офф НХЛ

По данному показателю Малкин вышел на чистое 26-е место по голам в истории Кубка Стэнли, обойдя Бобби Халла (62).
Обновлено в 00:09
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Крис Смоллинг
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
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