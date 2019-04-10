Футбол
Месси повредил нос в МанчестереВести.Ru 02:03
"Барселона" в четвертьфинале Лиги чемпионов над "Манчестер Юнайтед" одержала победу со счетом 1:0. При этом получил повреждение капитан чемпионов Испании Лионель Месси. Во время столкновения с защитником хозяев поля Крисом Смоллингом Месси получил сильный удар по носу.
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У Месси подозрение на трещину носовой перегородки, он пропустит несколько дней
Чемпионатвчера в 20:08
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Семен Розенфельд - последний оставшийся в живых узник концлагеря "Собибор", который располагает самыми достоверными сведениями о жизни на этой "фабрике смерти".
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В VK Coin приняли участие больше 4 млн пользователей ВКонтакте
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Обломки сбитого индийского спутника угрожают МКС
В свою очередь, руководитель NASA Джим Брайденстайн уже заявил, что уничтожение испытания нового индийского оружия привели к появлению 400 объектов космического мусора, при этом риск столкновения МКС с обломками увеличился более чем на 40%.
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Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
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Египет уведомил власти США в отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, известного как «арабское НАТО»).
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Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
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В Омске двухлетняя девочка получила смертельную травму, упав со стиральной машины.
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Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
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По данному показателю Малкин вышел на чистое 26-е место по голам в истории Кубка Стэнли, обойдя Бобби Халла (62).
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