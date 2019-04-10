Футбол
Месси пропустит несколько дней из-за травмыГазета.Ru вчера в 21:15
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт". Капитан сине-гранатовых получил травму в первом тайме. 11 апреля он пройдет медицинское обследование.
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У Месси подозрение на трещину носовой перегородки, он пропустит несколько дней
Чемпионатвчера в 20:08
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Политика
Сербский депутат призвал ПАСЕ уважать принадлежность Крыма к России
В ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сербский депутат Александр Шешель призвал уважительно относиться к территориальной целостности России, частью которой являются Крым и Севастополь.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Рогозин рассказал о пользе анонимных звонков для «Роскосмоса»
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в компании стали чаще получать анонимные звонки об ошибках на производстве.
Обновлено в 03:04
Политика
Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии
Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.
Обновлено в 04:35
Футбол
«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Соцсети гневно отреагировали на оправдания матери сбившего курсанта МЧС воронежца
Пользователи социальных сетей резко негативно отреагировали на заявления профессора медуниверситета и бывшего главврача поликлиники Людмилы Дмитренко о том, что ее «слепой и больной» сын не имел злого умысла, когда сбивал на своем Mercedes курсанта института МЧС.
Обновлено в 04:55
Финансы
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
Правительство России определило перечень информации, которую эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, опасаясь западных санкций, следует из постановления правительства от 4 апреля.
Обновлено в 04:00
Политика
Предвыборный подкуп: вице-премьер Розенко обещает платить «13-ю пенсию»
Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.
Обновлено вчера в 12:23
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
Итог: на 17 участках БАМа и Транссиба не была увеличена пропускная способность, как планировалось, подчеркнула Счетная палата.
Обновлено в 02:58
Технологии
ВКонтакте закрыла майнинг VK Coin
Команда социальной сети ВКонтакте запустила второй этап сервиса VK Coin.
Обновлено в 04:07
Экономика
«РЖД» попытаются отгрузить уголь на Запад
Российский уголь начал вывозиться через Финляндию, маршрут может обеспечить экспорт около 2,5 млн тонн в год.
Обновлено в 03:39
Политика
Опрос: Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский с серьезным отрывом опережает своего оппонента и действующего главу государства Петра Порошенко по уровню популярности накануне второго тура голосования.
Обновлено в 04:53
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Раскрыты секретные функции и необычные детали самолетов
Обновлено в 04:25
Футбол
Федун, Гинер и Галицкий прибыли на заседание исполкома РФС
Как сообщает корреспондент Sport24.ru Павел Гуревич, на заседание исполкома прибыли председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.
Обновлено в 03:50
Экономика
Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность
Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь лишится своего годового бонуса в размере 957 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 17:46
Армия и оружие
Япония пожаловалась на проданные США бракованные F-35
Подчеркивается, что истребители пятого поколения F-35, поставленные в Японию, имели не решенную до конца проблему.
Обновлено вчера в 13:06
Хоккей
«Коламбус» одержал волевую победу над «Тампой» на старте плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:39
Политика
Японская компания распространяет карты России без Курильских островов
Члены РГО обнаружили, что на протяжении нескольких лет представительство Mitsui, участвующее в шельфовом нефтегазовом проекте «Сахалин-2», распространяет карты России, на которых Курильские острова и Крым не являются российской территорией.
Обновлено в 04:37
Баскетбол
Определились все пары плей-офф НБА
«Детройт Пистонс» стал последним клубом, который вышел в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 04:03
Политика
Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву
Обновлено вчера в 11:03
Общество
Петербуржцы назвали достойной зарплатой доход от 91 тысячи рублей
Как стало известно в среду, 10 апреля, жители Петербурга сочли зарплату в 91 тысячу рублей достаточной, чтобы вести достойную жизнь.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
Суд отправил «очкарика» Рябухина в колонию
Напомним, претензии у свердловского ГУФСИН возникли из-за того, что Рябухин уклонялся от исполнения решения суда, назначившего ему 300 часов обязательных работ.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают возможные проблемы в браке певицы Алсу
Пользователи Сети уверены, что у многодетной мамы проблемы в отношениях с мужем.
Обновлено вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Павел Табаков отказывается работать не в удовольствие
Обновлено в 02:50
Спорт
Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании
Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Небензя не позволил ограничить время своего выступления в Совбезе ООН
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пресек попытку немецкого коллеги ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН при помощи песочных часов.
Обновлено в 02:10