Футбол
Месси посоветовал «Барселоне» купить трёх футболистовSport.ru 01:29
Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси назвал имена трёх футболистов руководству клуба, которых, по его мнению, необходимо подписать во время ближайшего трансферного окна.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Происшествия
При посадке в Норильске Boeing выкатился за ВПП, сообщил источник
Самолет авиакомпании "Нордстар" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, сообщил РИА Новости источник в диспетчерских службах.
Обновлено в 03:51
Политика
Штаб Зеленского заявил о поддержке курса Порошенко
Администрация избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжит курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и Евросоюз.
Обновлено вчера в 19:53
Гаджеты
Корейские смартфоны перестанут делать в Южной Корее
Доля корейских производств на мировом рынке поставок смартфонов сильно упала за последние 11 лет.
Обновлено в 05:38
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос действующего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 07:46
Наука
Как грустная музыка помогает при депрессии
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Футбол
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»
Обновлено в 05:45
Политика
Трамп заявил о нежелании США терять миллиарды на торговле с Китаем
Соединённые Штаты больше не намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 07:47
Космос
Рука-манипулятор МКС захватила космический грузовик Cargo Dragon
Рука-манипулятор Международной космической станции (МКС) захватила американский грузовик Cargo Dragon, это необходимо для последующей стыковки.
Обновлено в 07:41
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Общество
Заработали новые правила идентификации в мессенджерах
С 5 мая этого года все мессенджеры будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты
Грузовой автомобиль рухнул с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 07:43
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Происшествия
При аварийной посадке в Шереметьево загорелся самолет
В аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, сообщает ТАСС. Борт совершил аварийную посадку.
Обновлено вчера в 12:48
Здоровье
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Футбол
Совет «Фратрии» единогласно выразил доверие главе фан-клуба «Спартака»
Совет объединения болельщиков московского "Спартака" "Фратрия" единогласно выразил доверие главе фан-клуба "красно-белых" Валентину Коршунову, сообщается на портале болельщиков "Спартака" Supportersnews.
Обновлено в 05:37
Хоккей
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России и не будут участвовать в дальнейшей подготовке к чемпионату мира.
Обновлено в 08:10
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв
В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Армия и оружие
В порт Одессы зашел британский военный корабль
В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур в связи с трагедией в Шереметьево
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45