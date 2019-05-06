Футбол

Месси посоветовал «Барселоне» купить трёх футболистовSport.ru 01:29

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси назвал имена трёх футболистов руководству клуба, которых, по его мнению, необходимо подписать во время ближайшего трансферного окна.
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Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену

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Месси посоветовал «Барселоне» купить трёх футболистов

Sport.ru01:29
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СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

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При посадке в Норильске Boeing выкатился за ВПП, сообщил источник

Самолет авиакомпании "Нордстар" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, сообщил РИА Новости источник в диспетчерских службах.
Обновлено в 03:51
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Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

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Штаб Зеленского заявил о поддержке курса Порошенко

Администрация избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжит курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и Евросоюз.
Обновлено вчера в 19:53
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Корейские смартфоны перестанут делать в Южной Корее

Доля корейских производств на мировом рынке поставок смартфонов сильно упала за последние 11 лет.
Обновлено в 05:38
Политика

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос действующего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 07:46
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Как грустная музыка помогает при депрессии

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Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
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«Краснодар» охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудника

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Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»

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Трамп заявил о нежелании США терять миллиарды на торговле с Китаем

Соединённые Штаты больше не намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп.
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Космос

Рука-манипулятор МКС захватила космический грузовик Cargo Dragon

Рука-манипулятор Международной космической станции (МКС) захватила американский грузовик Cargo Dragon, это необходимо для последующей стыковки.
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
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Общество

Заработали новые правила идентификации в мессенджерах

С 5 мая этого года все мессенджеры будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты

Грузовой автомобиль рухнул с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 07:43
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Происшествия

При аварийной посадке в Шереметьево загорелся самолет

В аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, сообщает ТАСС. Борт совершил аварийную посадку.
Обновлено вчера в 12:48
Здоровье

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Футбол

Совет «Фратрии» единогласно выразил доверие главе фан-клуба «Спартака»

Совет объединения болельщиков московского "Спартака" "Фратрия" единогласно выразил доверие главе фан-клуба "красно-белых" Валентину Коршунову, сообщается на портале болельщиков "Спартака" Supportersnews.
Обновлено в 05:37
Хоккей

Трое хоккеистов покинули расположение сборной России

Трое хоккеистов покинули расположение сборной России и не будут участвовать в дальнейшей подготовке к чемпионату мира.
Обновлено в 08:10
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв

В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Армия и оружие

В порт Одессы зашел британский военный корабль

В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур в связи с трагедией в Шереметьево

Обновлено вчера в 19:34
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СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

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«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево

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Эксперт рассказал, почему ВСУ бросают своих при бегстве в Донбассе

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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности.
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