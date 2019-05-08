Футбол

«Барселона» покинула арену без сдававшего допинг-тест МессиГазета.Ru 00:01

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не покинул стадион "Энфилд Роуд" после ответной полуфинальной встречи Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4) вместе с партнерами по команде, сообщает "Советский спорт".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Месси добирался в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды

Чемпионат13:11

Клопп внес коррективы в игру своих против Месси. Разбираем тактику «Ливерпуля» в безумном матче против «Барселоны» (с видео)

Матч ТВ07:17

Автобус «Барселоны» уехал с «Энфилда» без Месси

Спорт-Экспрессвчера в 21:47

Месси повздорил с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

Sport24.ru06:37

«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест

Soccer.ru00:01

Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

Газета.Ru06:48

Месси проходил допинг-контроль после матча с «Ливерпулем» и покинул раздевалку спустя два часа

Sports.ruвчера в 18:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Футбол

Семак рассказал о будущем Кокорина в «Зените»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак ответил на вопрос о том, какое будущее ждет Александра Кокорина после приговора.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае

Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Меган или Кейт: какая герцогиня выглядит лучше после родов

Счастливых Меган и Гарри с сыном на руках народ Британии увидел лишь 8 мая: через два дня после родов молодые родители устроили фотосессияю в стенах Виндзорского замка.
Обновлено в 11:24
Футбол

Георгий Джикия выбран лучшим игроком апреля в «Спартаке»

Обновлено в 13:34
Авто

Названы недостатки внедорожника Chevrolet Niva

Продлевают ей жизнь регулярные замены масла, в идеале — через каждые 45–50 тыс. км. Кроме того, при покупке внедорожника Chevrolet Niva всегда стоит учитывать несколько вещей: всегда надо возить с собой запасной расширительный бачок, контролировать на постоянной основе все технические жидкости, следить за качеством топлива, которое может повредить чувствительный нейтрализатор.
Обновлено в 03:28
Футбол

Мамаев прокомментировал приговор суда

Согласно приговору суда, братья Кокорины приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий проведут в тюрьме 1 год и 5 месяцев.
Обновлено в 12:34
Общество

Мэр Москвы заработал 7,6 млн рублей в 2018 году

Доход мэра Москвы Сергея Собянина за 2018 год составил 7,6 млн рублей.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Авто

Фанаты Lada сделают идеальный Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Единоборства

Российский боец UFC Тайсумов ответил на оскорбления Макгрегора

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майрбек Тайсумов обвинил Конора Макгрегора в употреблении наркотиков.
Обновлено в 12:48
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Здоровье

Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе

Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Политика

Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий

Граждане Украины, проживающие на не подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей и получившие паспорта РФ, не смогут получить социальные выплаты и пенсии, заявила министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз.
Обновлено в 06:52
Происшествия

В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет выполнял рейс Москва - Мурманск, однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.
Обновлено вчера в 18:03
Футбол

Мамаев и Кокорин смогут выйти на свободу не ранее ноября

Бывшие футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин, предположительно, смогут выйти на свободу не раньше ноября и декабря соответственно.
Обновлено в 10:19
Политика

Полякам откроют доступ к обломкам самолета Качиньского

Обновлено в 10:47
Экономика

Российская компания впервые выпустит зеленые евробонды

РЖД готовится разместить первый выпуск зеленых облигаций в евро, следует из проспекта эмиссии компании («Ведомости» ознакомились с документом, его содержание подтвердили два инвестора, получивших документ от организаторов сделки).
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой

Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Опубликованы фото с места жестокой расправы в Малосердобинском районе

На фотографиях, опубликованных пресс-службой СУ СК России по Пензенской области запечатлено оружие убийства, а также обстановка в доме, где было совершено преступление.
Обновлено в 13:16
Происшествия

В Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого

Ледоруб, которым 20 августа 1940 года, предположительно, был смертельно ранен бывший народный комиссар по военным и морским делам СССР и экс-председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, впервые за долгие годы будет выставлен в экспозиции Международного музея шпионажа в Вашингтоне, сообщил ТАСС.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Родители московской журналистки не пустили в дом сотрудников ФСБ

Через дверь визитеры сказали, что считают Кошеляеву к организации "Народная самооборона", которую считают анархистской и экстремистской, и устно сообщили телефон следователя и адрес, по которому ФСБ ждет заинтересовавшую силовиков женщину.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

Обновлено в 10:38
Игры

В Китае заблокировали PUBG Mobile

Компания Tencent заблокировала PUBG Mobile на территории Китая из-за отсутствия специальной лицензии для получения прибыли от мобильной версии игры.
Обновлено в 05:34
Экономика

Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России

Рождаемость по итогам января—марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено 06 мая в 13:56
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Происшествия

Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая

Пресненский районный суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.
Обновлено 06 мая в 15:16
Авто

Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT

Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено в 04:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное