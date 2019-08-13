Футбол
Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»Российская газета 00:39
Капитан "Барселоны" Лионель Месси позвонил своему другу Неймару и попросил его не переходить в мадридский "Реал".
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Политика
Водная блокада Крыма. Украине предъявили требование на воду реки Днепр
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:41
Политика
В Кремле прокомментировали протесты в Москве
Неправомерное применение силы со стороны правоохранительных органов недопустимо, но для обеспечения безопасности граждан и пресечения беспорядков нужно действовать жестко, считают в Кремле.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Турция пожаловалась России на победы сирийской армии
Как отмечает издание, глава турецкого Минобороны Хулуси Акар в интервью телеканалу TRT Haber заявил, что в результате продолжающихся атак сирийской армии в зоне деэскалации с июня погибли более 400 мирных жителей.
Обновлено в 06:54
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Политика
Мэрия отказалась согласовывать шествие в Москве 17 августа
Ранее стало известно, что муниципальные депутаты подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 02:30
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» режиссера Васильева снова положили в больницу
Телережиссер Дмитрий Васильев, который стал одним из фигурантов "дела 27 июля" и которого госпитализировали после допроса 10 августа, на который ему не разрешили взять инсулин, снова попал в больницу.
Обновлено в 06:54
Технологии
Без затрат и усилий. Как получать пассивный доход с криптовалют
Монеты, которые работают на алгоритме PoS, хранятся в кошельке, и, если он постоянно запущен, то владелец такой криптовалюты получает доход.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Политика
Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски
Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России от 1 миллиона рублей
Лидером ТОП-5 популярных кроссоверов на российском рынке по цене от 1 до 1,2 миллиона рублей является корейская компактная модель корейский Hyundai Creta, на которой с января по июль остановили свой выбор 40 039 автолюбителей, что на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году в 2018 году.
Обновлено в 05:35
Религия
В ТЦСО «Филёвский парк» состоялся «Час православия»
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Общество
Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей
Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Авто
Honda объявила о скидках на кроссоверы Honda CR-V и Pilot
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разозлила блогеров, назвав себя блокадницей
Интернет-пользователи обрушились с критикой на певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которая в одном из видео, размещенном на своей странице в Instagtam, назвала себя блокадницей.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Ульяновец трижды пытался сжечь офис Роскомнадзора
Суд в Ульяновске вынес приговор местному жителю, который из мести несколько раз пытался сжечь офис регионального Управления Роскомнадзора.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Апина поделилась снимком из Парижа со своей красавицей-дочкой
Мать и дочь стоят недалеко от Эйфелевой башни в столице Франции Париже. Надо отметить, что Ксения Иратова выросла настоящей красавицей.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом
Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Путин 19 августа посетит Францию и обсудит с Макроном Украину
Президент Владимир Путин 19 августа совершит однодневный визит во Францию и обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном двусторонние отношения и вопросы мировой повестки, в том числе Украину и перспективы работы в "нормандском формате".
Обновлено в 06:33