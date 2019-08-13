Футбол

Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»Российская газета 00:39

Капитан "Барселоны" Лионель Месси позвонил своему другу Неймару и попросил его не переходить в мадридский "Реал".
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