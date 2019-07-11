Футбол
Месси получит тряпичный мяч от Папы РимскогоPravda.Ru 11:16
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит специальный приз от Папы Римского. Футболисту будет вручен тряпичный мяч от детей из Мозамбика. Ребята сделали такой подарок из-за того, что у них нет средств на настоящий мяч.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:34, Вашингтон
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
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