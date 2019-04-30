Футбол
Месси получит правительственную награду КаталонииSport24.ru 08:15
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит от правительства Каталонии награду — крест Сант-Жорди (Святого Георгия). С инициативой выдвинуть аргентинца на эту награду ранее выступил совет директоров блауграны.
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Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в столичной полиции
ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в полиции столицы.
Обновлено в 07:08
Политика
В Госдуму внесли проект о наказании чиновников за оскорбление граждан
Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внёс в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий введение уголовного наказания для представителей власти за оскорбление граждан или других чиновников.
Обновлено в 08:58
Авто
Раскрыты особенности парадных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга России Денис Мантуров раскрыл особенности новых парадных кабриолетов Aurus, которые созданы по специальному заказу Минобороны для замены автомобилей «ЗиЛ» на предстоящем параде Победы.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Майские праздники для москвичей начнутся с дождя
Москвичей и гостей столицы ожидает дождливая погода на первые майские выходные, сообщили синоптики погодного центра «Фобос».
Обновлено в 05:57
Технологии
Компания Group-IB проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 09:18
Энергетика
«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»
"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено вчера в 11:58
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ в I квартале вырос в 1,9 раза
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в первом квартале 2019 года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,85 миллиарда рублей, следует из отчета перевозчика.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Кино
Усатый Джим Кэрри противостоит ежу в трейлере «Соника в кино»
В первом трейлере показано противостояние анимационного ежа Соника и его главного врага - усатого Доктора Роботника в исполнении комедийного артиста Джима Кэрри.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в форме нацистов
Обновлено в 05:02
Авто
Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить
Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено в 03:52
Общество
Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия
Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Футбол
Приговор Кокорину может быть вынесен 8 мая
Решение суда по делу Александра Кокорина может быть готова 8 мая.
Обновлено в 08:44
Политика
Гуайдо призвал военных Венесуэлы к вооруженному восстанию
Обновлено в 06:39
Кино
Что показали в 3-й серии 8-го сезона «Игры престолов»
Стоит отметить, что многие поклонники сериала не верили в победу защитников Винтерфелла, так как, судя по анонсам 8-го сезона, а также кадрам со съемок, на которых столица Севера была объята огнем, другого исхода не могло и быть.
Обновлено вчера в 04:17
Армия и оружие
Американские военные замечены в ливийском городе Мисурата
Группы американских военнослужащих в течение нескольких дней прибывали в ливийский город Мисурата.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Кино
Скончался заслуженный артист Северной Осетии Дагун Омаев
Обновлено в 08:56
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Гаджеты
Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен
В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
Обновлено в 04:49
Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский приехал на встречу с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием.
Обновлено в 09:13
Наука
Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет
Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено в 08:45
Политика
Медведев: предложение о скидке на газ для Украины остается в силе
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко заявил, что готов снизить цену на газ в рамках прямых поставок на 25% и войти в консорциум по управлению газотранспортной системой страны.
Обновлено в 08:53
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Спорт
Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года
Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16